小米空调 11.11 年内好价：1.5 匹双排铜管 1869 元，3 匹挂机 3189 元直降

小米空调支持整机免费十年包修，今日 11.11 皆为好价：
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1 匹 · 卧室
小米空调 · 巨省电 Pro 2026 款大 1 匹外机双排铜管，日常 2299 元，超一级能效。
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1.5 匹 · 卧室 / 小客厅
小米空调巨省电 1.5 匹 2026 款日常 1999 元，今日 1448 元：
小米空调巨省电 Pro 1.5 匹日常 2449 元，超一级能效，今日 1869 元：
小米空调强劲风 Pro 1.5 匹日常 3299 元，今日 2385 元，强劲冷暖旗舰：
2 匹 · 小客厅
小米空调巨省电 2 匹挂机日常 2499 元，今日 11.11 仅需 1860 元：
小米空调巨省电 Pro 2026 款 2 匹日常 4999 元，超一级能效，今日国补后仅需 3113 元：
小米空调巨省电大风口 2 匹 2026 款日常 3769 元，今日折后仅需日常 2732 元：
3 匹 · 大客厅
小米空调强劲风 3 匹日常 5699 元，今日仅需 4170 元，强劲冷暖旗舰：
小米空调 · 人感新风 Pro 3 匹日常 7999 元，支持独立四分区控风，今日仅需 5659 元：
小米空调巨省电 Pro 2026 款 3 匹日常 4999 元，今日仅需 3646 元，超一级能效：
小米空调巨省电双排款 3 匹挂机日常 4299 元，今日仅需 3189 元：
小米空调 · 新风双出风 Pro 3 匹日常 7199 元，今日折后低至 5355 元：
小米空调 · 双出风标准款 3 匹日常 5099 元，今日仅需 4166 元：
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