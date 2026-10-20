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小米空调 11.11 年内好价：1.5 匹双排铜管 1869 元，3 匹挂机 3189 元直降

2026/10/20 21:34:48 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米空调支持整机免费十年包修，今日 11.11 皆为好价：

下单选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具

1 匹 · 卧室

小米空调 · 巨省电 Pro 2026 款大 1 匹外机双排铜管，日常 2299 元，超一级能效。

今日仅需 1673 元：

京东小米空调 巨省电 Pro 1 匹 26 款 外机双排纯铜管以旧换新 1673 元直达链接

1.5 匹 · 卧室 / 小客厅

小米空调巨省电 1.5 匹 2026 款日常 1999 元，今日 1448 元：

京东小米空调 巨省电 1.5 匹外机单排纯铜管以旧换新 1448 元直达链接

小米空调巨省电 Pro 1.5 匹日常 2449 元，超一级能效，今日 1869 元：

京东小米空调 巨省电 Pro 1.5 匹外机双排纯铜管以旧换新 1869 元直达链接

小米空调强劲风 Pro 1.5 匹日常 3299 元，今日 2385 元，强劲冷暖旗舰：

京东小米空调 强劲风 Pro 1.5 匹外机双排纯铜管以旧换新 2385 元领 9 折券

2 匹 · 小客厅

小米空调巨省电 2 匹挂机日常 2499 元，今日 11.11 仅需 1860 元：

京东小米空调 巨省电 2 匹挂外机双排纯铜管以旧换新 1860 元直达链接

小米空调巨省电 Pro 2026 款 2 匹日常 4999 元，超一级能效，今日国补后仅需 3113 元：

京东小米巨省电 Pro 2 匹外机双排纯铜管以旧换新 3113 元领 9 折券

小米空调巨省电大风口 2 匹 2026 款日常 3769 元，今日折后仅需日常 2732 元：

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3 匹 · 大客厅

小米空调强劲风 3 匹日常 5699 元，今日仅需 4170 元，强劲冷暖旗舰：

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小米空调 · 人感新风 Pro 3 匹日常 7999 元，支持独立四分区控风，今日仅需 5659 元：

京东小米空调 人感新风 Pro 双出风 3 匹柜机 外机双排纯铜管以旧换新 5659 元直达链接

小米空调巨省电 Pro 2026 款 3 匹日常 4999 元，今日仅需 3646 元，超一级能效：

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小米空调巨省电双排款 3 匹挂机日常 4299 元，今日仅需 3189 元：

京东小米空调 巨省电 3 匹外机双排纯铜管 26 款挂机以旧换新 3189 元直达链接

小米空调 · 新风双出风 Pro 3 匹日常 7199 元，今日折后低至 5355 元：

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小米空调 · 双出风标准款 3 匹日常 5099 元，今日仅需 4166 元：

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关键词：小米小米空调

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