qBittorrent 5.3 正式发布：强化 Web UI 安全，新增种子哈希筛选、IP 段封禁及 RSS 规则导入导出功能

IT之家 10 月 20 日消息，开源 BitTorrent 下载客户端 qBittorrent 5.3 今日正式发布，距离 5.2 版本已过去五个多月。

5.3 版本更新的重心并不在下载协议本身，而是集中在远程管理体验和安全补丁上，同时补上了 I2P 网络支持中的几项关键配置。

在种子管理方面，qBittorrent 5.3 新增按 infohash（信息哈希值）筛选种子的功能，支持封禁整个 IP 地址段，并允许用户直接从 Content（内容）标签页复制文件路径。新版本还改进了种子内容管理和 .torrent 文件备份机制，并增加匹配所有分享限制的选项。

Web UI 网页管理界面是此次更新的一大重点。qBittorrent 5.3 默认启用虚拟列表，以改善管理大量种子时的响应速度；同时新增“全选”和“反选”操作，支持次级列排序，并改进文件夹导航。添加种子时，界面还会显示可用磁盘空间，方便用户判断存储容量是否充足。

同时，远程管理功能也有所增强。用户现在可以通过 Web UI 暂停或恢复整个 BitTorrent 会话，设置启动时默认暂停，并指定关闭超时时间。搜索标签页可在程序重启后保留，RSS 规则则支持导出和导入，便于在不同安装环境之间迁移配置。

安全修复方面。根据 qBittorrent 更新日志，新版本修复了 Web UI 中利用伪造 X-Forwarded-For 请求头绕过身份验证的问题，并使用 Sec-Fetch-Site 请求头加强跨站请求检测。此外，部分 Web API 操作现在要求使用 POST 请求，以限制不适当的请求方式。

其他安全修复涉及未经清理的邮件内容可能引发的 SMTP 注入问题，以及未经身份验证的 Tracker 通告可能创建种子条目的问题。IT之家注意到，新版本还修复了多项 IPv6 地址过滤问题。

网络功能方面，qBittorrent 5.3 新增 I2P Peer Exchange 配置选项，并允许调整入站和出站 I2P 隧道长度的变化范围。用户还可以通过公开的 libtorrent 配置项设置 WebTorrent 使用的 STUN 服务器。

日常使用体验方面，新版本在工具栏中增加“打开目标文件夹”按钮，改进删除确认对话框，支持向多个收件人发送邮件通知，并允许创建种子时忽略隐藏文件。

此外，开发团队还修复了传输速度显示错误、强制重新通告 Tracker、种子完成处理及可用磁盘空间检测等问题，并增强了对较新版本 libtorrent 的兼容性。