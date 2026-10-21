SpaceX 2026 财年第三财季归母净利润 44.04 亿美元，同比扭亏为盈

IT之家 10 月 21 日消息，SpaceX 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：145.75 亿美元（IT之家注：现汇率约合 975.6 亿元人民币），同比增长 161%，环比增长 86.52%

毛利润 ：90.97 亿美元（现汇率约合 608.92 亿元人民币），同比增长 216.86%

毛利率 ：62.42%，同比增长 10.93 个百分点

归母净利润 ：44.04 亿美元（现汇率约合 294.79 亿元人民币），上年同期净亏损 10.54 亿美元（现汇率约合 70.55 亿元人民币），同比扭亏为盈

基本每股收益 ：0.37 美元（现汇率约合 2.48 元人民币），同比扭亏为盈

稀释每股收益：0.35 美元（现汇率约合 2.34 元人民币），同比扭亏为盈

AI 解读 本次 SpaceX 2026 财年第三季度财报营收和净利润均超出市场预期，实现高速增长。 公司主营业务 SpaceX 成立于 2002 年，是全球领先的航天与科技公司，主营业务分为三大板块： Space 板块：运载火箭发射、星舰研发等航天发射业务；

Connectivity 板块：星链（Starlink）卫星互联网业务；

Super Intelligence (SI) 板块：人工智能算力与解决方案业务（原人工智能板块）。 财报核心亮点 整体营收达到 145.75 亿美元（现汇率约合 975.6 亿元人民币） ，同比增长 161% ，环比增长 86.52% ，实现爆发式增长；净利润达到 44.04 亿美元（现汇率约合 294.79 亿元人民币） ，去年同期为净亏损 10.54 亿美元（现汇率约合 70.55 亿元人民币） ，成功扭亏为盈。 Space 板块：营收 17.67 亿美元（现汇率约合 118.28 亿元人民币） ，同比增长 6% ，环比增长 84% ；完成了首次星舰 orbital 试飞并成功发射 26 颗星链 V3 卫星，下行容量是猎鹰 9 发射的约 10 倍，签署了多个 NASA 和国家安全发射订单。 Connectivity 板块：营收 52.48 亿美元（现汇率约合 351.28 亿元人民币） ，同比增长 69% ，环比增长 22% ；运营收入同比增长 99% 至 23.67 亿美元（现汇率约合 158.44 亿元人民币） ；星链消费者订阅用户达到 13.6 百万，环比增加 1.6 百万，ARPU 提升至 69 美元（现汇率约合 461.86 元人民币） 。 SI 板块：营收 75.6 亿美元（现汇率约合 506.04 亿元人民币） ，同比增长 830% ，环比增长 195% ，受益于 Cursor 收购和 Grok 产品 adoption 提升，算力规模扩容至 1.7 GW。 成功完成对 Cursor 的收购，收购后 Cursor 贡献了 6.08 亿美元（现汇率约合 40.7 亿元人民币） 的营收，推进了 AI 业务垂直整合。 未来展望与业务进展 宣布计划在路易斯安那州建设下一代 Starbase 太空港，目标支持每年数千次星舰发射，首次发射计划在 2029 年；

第三财季后签署协议收购 800MHz 频段 FCC 牌照，预计 2027 年上半年完成交割，推进星链移动业务战略；

持续加速 SI 算力基础设施建设，推进 Grok 模型迭代和企业客户拓展。

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