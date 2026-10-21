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SpaceX 2026 财年第三财季归母净利润 44.04 亿美元，同比扭亏为盈

2026/10/21 6:37:22 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 21 日消息，SpaceX 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：145.75 亿美元（IT之家注：现汇率约合 975.6 亿元人民币），同比增长 161%，环比增长 86.52%

  • 毛利润：90.97 亿美元（现汇率约合 608.92 亿元人民币），同比增长 216.86%

  • 毛利率：62.42%，同比增长 10.93 个百分点

  • 归母净利润：44.04 亿美元（现汇率约合 294.79 亿元人民币），上年同期净亏损 10.54 亿美元（现汇率约合 70.55 亿元人民币），同比扭亏为盈

  • 基本每股收益：0.37 美元（现汇率约合 2.48 元人民币），同比扭亏为盈

  • 稀释每股收益：0.35 美元（现汇率约合 2.34 元人民币），同比扭亏为盈

AI 解读

本次 SpaceX 2026 财年第三季度财报营收和净利润均超出市场预期，实现高速增长。

公司主营业务

SpaceX 成立于 2002 年，是全球领先的航天与科技公司，主营业务分为三大板块：

  • Space 板块：运载火箭发射、星舰研发等航天发射业务；

  • Connectivity 板块：星链（Starlink）卫星互联网业务；

  • Super Intelligence (SI) 板块：人工智能算力与解决方案业务（原人工智能板块）。

财报核心亮点

  • 整体营收达到 145.75 亿美元（现汇率约合 975.6 亿元人民币） ，同比增长 161% ，环比增长 86.52% ，实现爆发式增长；净利润达到 44.04 亿美元（现汇率约合 294.79 亿元人民币） ，去年同期为净亏损 10.54 亿美元（现汇率约合 70.55 亿元人民币） ，成功扭亏为盈。

  • Space 板块：营收 17.67 亿美元（现汇率约合 118.28 亿元人民币） ，同比增长 6% ，环比增长 84% ；完成了首次星舰 orbital 试飞并成功发射 26 颗星链 V3 卫星，下行容量是猎鹰 9 发射的约 10 倍，签署了多个 NASA 和国家安全发射订单。

  • Connectivity 板块：营收 52.48 亿美元（现汇率约合 351.28 亿元人民币） ，同比增长 69% ，环比增长 22% ；运营收入同比增长 99% 至 23.67 亿美元（现汇率约合 158.44 亿元人民币） ；星链消费者订阅用户达到 13.6 百万，环比增加 1.6 百万，ARPU 提升至 69 美元（现汇率约合 461.86 元人民币）

  • SI 板块：营收 75.6 亿美元（现汇率约合 506.04 亿元人民币） ，同比增长 830% ，环比增长 195% ，受益于 Cursor 收购和 Grok 产品 adoption 提升，算力规模扩容至 1.7 GW。

  • 成功完成对 Cursor 的收购，收购后 Cursor 贡献了 6.08 亿美元（现汇率约合 40.7 亿元人民币） 的营收，推进了 AI 业务垂直整合。

未来展望与业务进展

  • 宣布计划在路易斯安那州建设下一代 Starbase 太空港，目标支持每年数千次星舰发射，首次发射计划在 2029 年；

  • 第三财季后签署协议收购 800MHz 频段 FCC 牌照，预计 2027 年上半年完成交割，推进星链移动业务战略；

  • 持续加速 SI 算力基础设施建设，推进 Grok 模型迭代和企业客户拓展。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：SpaceX

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