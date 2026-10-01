Netflix 2026 财年第三财季归母净利润 36.64 亿美元，同比增长 43.86%

IT之家 10 月 21 日消息，Netflix今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：128.74 亿美元（IT之家注：现汇率约合 861.75 亿元人民币），同比增长 11.8%，环比增长 2.5%

毛利润 ：67.95 亿美元（现汇率约合 454.84 亿元人民币），同比增长 27.11%

毛利率 ：52.78%，同比增长 6.33 个百分点

归母净利润 ：36.64 亿美元（现汇率约合 245.25 亿元人民币），同比增长 43.86%，环比增长 7.72%

经营现金流 ：31.62 亿美元（现汇率约合 211.67 亿元人民币），同比增长 11.93%

自由现金流 ：28.84 亿美元（现汇率约合 193.01 亿元人民币），同比增长 8.38%

基本每股收益 ：0.89 美元（现汇率约合 5.96 元人民币），同比增长 48.33%

稀释每股收益：0.87 美元（现汇率约合 5.82 元人民币），同比增长 47.46%

AI 解读 本次财报核心业绩符合市场预期，运营利润率超预期。 公司主营业务 奈飞是全球领先的流媒体娱乐服务提供商，通过订阅+广告模式提供原创影视、第三方内容流媒体播放服务，用户覆盖全球绝大多数国家和地区。 2026财年第三财季核心业绩亮点 营业收入达到 128.74 亿美元（现汇率约合 861.75 亿元人民币），同比增长 11.8%，在汇率中性基础上同比增长 11%，符合公司此前预期。

运营利润率达到 34.6%，较去年同期 28.2%提升6.4个百分点，高于市场预期，主要得益于费用确认时点因素。

归属于母公司净利润为 36.64 亿美元（现汇率约合 245.25 亿元人民币），基本每股收益 0.89 美元（现汇率约合 5.96 元人民币），稀释每股收益 0.87 美元（现汇率约合 5.82 元人民币）。

经营活动现金流净额为 31.62 亿美元（现汇率约合 211.67 亿元人民币），自由现金流为 28.84 亿美元（现汇率约合 193.01 亿元人民币）。

全球用户规模接近10亿，各区域均实现正增长：UCAN营收同比增长 11%，EMEA同比增长11%，LATAM同比增长17%，APAC同比增长12%。

非英语内容全球化效果显著，多个区域原创内容播放量创下历史纪录，内容多元化战略持续落地。 四季及全年业绩指引 第四财季预计营收 134.42 亿美元（现汇率约合 899.76 亿元人民币），同比增长 11.5%，运营利润率预计 26.0%。

2026全年预计营收 511 亿美元（现汇率约合 3420.46 亿元人民币），同比增长13%，运营利润率预计 31.5%。 未来战略展望 公司将继续聚焦三大优先级：为用户提供更多娱乐价值、技术赋能提升产品体验、优化变现效率；持续拓展第三方内容授权合作，推进广告技术能力升级，2027年将进一步拓展广告业务市场覆盖；在印度等新兴市场取得快速增长，Q3印度营收同比增长约18%（汇率中性），用户规模和观看时长均实现较快增长。四季度将推出多部重磅内容，包含新季剧集、院线电影和体育赛事内容，持续拉动用户 engagement。

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