超微电脑 2027 财年第一财季预计营收185 亿美元~195 亿美元

IT之家 10 月 21 日消息，超微电脑今日发布 2027 财年（2026年 7月 1日～2027年 6月 30日）第一财季（2026年 7月 1日～2026年 9月 30日）业绩预告报告：

营业总收入 ：185 亿美元~195 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1238.33 亿元~1305.26 亿元人民币）

毛利率：12%~12.5%

AI 解读 本次 2027财年第一财季 业绩预告大幅超出市场预期，营收和毛利率均显著高于此前指引。 公司主营业务 超微电脑（Super Micro Computer）是全球领先的应用优化整体IT解决方案提供商，专注于企业、云、人工智能、5G/边缘IT基础设施领域，提供服务器、AI、存储、物联网、交换系统、软件及支持服务，其Data Center Building Block Solutions® （DCBBS）数据中心模块化方案在AI服务器领域具备较强竞争力。 本次财报预告亮点 2027财年第一财季预计营收区间为 185 亿美元（现汇率约合 1238.33 亿元人民币） 到 195 亿美元（现汇率约合 1305.26 亿元人民币） ，显著高于此前指引的 145 亿美元（现汇率约合 970.58 亿元人民币） 到 155 亿美元（现汇率约合 1037.52 亿元人民币） ，增长主要来自AI平台需求提升。

预计毛利率区间为 12.0% 到 12.5%，高于此前指引的 10.4% 到 10.8%，毛利率提升主要得益于客户结构和产品组合优化。 后续安排 公司将于 2026年 11月 3日举办财报电话会议，披露正式财报详细数据，目前本次预告数据为初步未经审计结果，最终结果可能存在调整。

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