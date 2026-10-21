地表最强科技联姻：马斯克称特斯拉与 SpaceX 合并“有很多好处”

IT之家 10 月 21 日消息，彭博社今天（10 月 21 日）发布博文，报道称在 2026 财年第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）财报电话会上，全球首富埃隆 · 马斯克表示 SpaceX 与特斯拉均已成立由独立董事组成的特别委员会，研究两家公司潜在合并的可能性。

若交易最终落地，有望成为有史以来规模最大的企业合并。马斯克称，合并“有很多好处”，尤其是在双方共同开发“超级智能”（SI）软件、推进人工智能与自动驾驶等业务方面，合作空间巨大。不过他强调，目前两家公司的委员会尚未就交易条款达成一致，合并并不确定。

由于马斯克同时担任两家公司首席执行官，并持有大量股权，他表示自己属于利益冲突方，不会参与委员会讨论。两家公司董事会是在股东要求下设立特别委员会，以评估交易方案。从程序上看，交易仍面临较高门槛。马斯克表示，特斯拉方面需要获得全体股东中至少 50% 的赞成票。

市场对这一消息反应积极，特斯拉股价盘后一度上涨约 1.2%。IT之家附上相关市值和股价截图如下：

巴克莱分析师此前曾预计，特斯拉与 SpaceX 的合并可能在特斯拉 12 月年度股东大会前公布，并认为 SpaceX 更有可能成为收购方；但两家公司及马斯克均未正式承诺推进交易。