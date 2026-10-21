奔驰不看好增程车型：要续航可以选纯电，要发动机可以选插混

IT之家 10 月 21 日消息，随着部分消费者放弃纯电、转而选择混动车型，增程式电动车正逐渐受到市场青睐。然而，奔驰并不认为有必要再增加一种动力形式。

奔驰认为，旗下插混车型的纯电续航足以满足日常出行需求，又保留了汽油发动机的便利，因此奔驰客户对增程车型的需求并不大。

奔驰产品战略及产品规划副总裁克里斯托夫 · 斯塔津斯基近日接受外媒 Motor1 采访时，谈到了增程技术的吸引力。他认为，奔驰现有的插混车型就能满足客户需求。“我们的插混车型纯电续航超过 100 公里，日常开车对我来说完全够了。…… 还需要什么呢？我知道世界上有些地区对增程车型的需求更大，但我们的客户没有这种需求，至少我们没有发现。”

据IT之家了解，增程车型主要依靠电机驱动车轮，电池电量不足时，再通过一台小型汽油发动机发电，与传统插混不同。因此，增程车型的纯电续航通常比插混车型更长。

奔驰认为，纯电续航更长，并不意味着插混就更有吸引力。斯塔津斯基指出，奔驰在欧洲销售的插混车型纯电续航可达 124 公里以上，足以应付日常用车；还支持直流快充，车主可以利用较长的停车时间充电，需要时也能使用汽油发动机。

在斯塔津斯基看来，即使把插混车型的纯电续航从 97 公里提高到 322 公里，也未必能说服奔驰现有客户换车。想用纯电行驶更远距离的客户可以直接购买纯电车型，希望保留汽油发动机的客户则可以选择插混。