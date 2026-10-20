梅赛德斯-奔驰高管谈 G 级未来：不丢本源，不排除 V12 发动机回归

IT之家 10 月 20 日消息，斯特凡 · 韦克巴赫（Stefan Weckbach）同时执掌梅赛德斯-AMG、G 级产品线，还负责迈巴赫相关业务。上周，他接受多家媒体采访，聊到 G 级的未来，以及这款传奇车型的规划。

“对于 G 级，我们必须确保它能够走向未来，但不能丢掉灵魂。”韦克巴赫说道，“这是一项巨大的挑战。”

G 级本身足够强悍，烙印着八十年代的风格；如今这款豪华车为企业创造的利润，远超它最初作为工具车的时代。但这不代表奔驰可以抛弃 G 级吃苦耐劳的本源。

没错，新买家想要双涡轮 V8 发动机、24 英寸轮毂，还有比斯图加特夜店内饰用料还要多的真皮。但他们同样留恋厚重如保险库关门的车门撞击声、征服各类地形的能力，那种足以驰骋一方的底气，以及车型自带的力量感。无论韦克巴赫有怎样的规划，他清楚必须守住这些核心特质。

“我们会保证它依旧是一台 G 级。”他说。

简而言之，梅赛德斯-奔驰甚至不排除 V12 发动机回归的可能性。当被问及在重新回归浑厚 V8 动力的背景下，部分车型是否有可能搭载 V12 发动机时，卡勒纽斯表示：“敬请期待。”

IT之家注意到，梅赛德斯-奔驰首席执行官奥拉 · 卡勒纽斯（Ola Källenius）也从四缸版本 C63 这场口碑失利中吸取了教训。“我们当时或许低估了钟情传统 V8 的这批用户群体的体量。”他坦言，当年品牌优先考量性能与排放，忽略了驾驶质感，这一判断存在偏差，“所以我们没能留住整个爱好者社群。”

他依旧看好电动技术，把新款 AMG GT 四门跑车和 AMG GT SUV 搭载的轴向磁通电机称作“电动领域里的 AMG V8”。但这不代表内燃机很快就会被淘汰，尤其不少国家的政府正在放宽此前的排放法规。

梅赛德斯-奔驰即将扩充 G 级产品矩阵，推出一款尺寸更小的入门车型。此举风险不小，很容易损害正统大 G 的口碑与高端定位。

奔驰和其他车企当年放弃 V8，是为了响应减排要求。消费者并不买账，但当时几乎别无选择。如今排放法规有所松动，或者至少不再像过去那样持续收紧，奔驰与 AMG 很乐意承接喜爱 V8 的客户订单，继续生产这类燃油车型。

但全新 V12 呢？奔驰目前仍在生产 V12 发动机，迈巴赫 S 级轿车就搭载了这套动力。它是否真的会出现在其他车型上？最终要看成本与收益的测算。