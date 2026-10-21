消息称 Anthropic 今年上半年净亏损超 800 亿美元，IPO 估值遭投资者审视

IT之家 10 月 21 日消息，据《华尔街日报》当地时间周二报道，Anthropic 上半年净亏损超过 800 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,354.93 亿元人民币），同时释放信号：未来数年可能投入高达 7,500 亿美元（现汇率约合 5.02 万亿元人民币），用于扩充算力资源。

报道援引一份首次公开募股（IPO）招股书草案称，去年同期该公司亏损为 130 亿美元（现汇率约合 870.18 亿元人民币），本次亏损大幅增加，主要源于 720 亿美元（现汇率约合 4,819.44 亿元人民币）会计损失，这笔费用和 Anthropic 为融资而发行金融工具的价值变动有关。

这些数据展现出人工智能竞赛的高昂成本，与此同时投资者也在更加审慎地审视企业投入芯片与数据中心的巨额资金能否获得回报。

《华尔街日报》表示，截至 6 月 30 日的半年内，Anthropic 营收从去年同期的 11 亿美元（现汇率约合 73.63 亿元人民币）飙升至 163 亿美元（现汇率约合 1,091.07 亿元人民币），人工智能基础设施投入则几乎翻至原来四倍，达到近 90 亿美元（现汇率约合 602.43 亿元人民币）。

Anthropic IPO 估值遭受审视

路透社早在 9 月就依据其 IPO 招股书报道，Anthropic 2025 年净亏损 420 亿美元（现汇率约合 2,811.34 亿元人民币）。

该公司的增长受益于 Claude Code 的热度，这款编程助手可供开发者编写软件、搭建应用。

四名知情人士向路透社透露，在上周 Anthropic 投资者日活动结束后，部分现有投资者与潜在投资者，在看到最新财务披露后，开始考虑下调这家 AI 企业的估值。

其中三名知情人士称，这场在旧金山举办的活动上，投资者讨论的估值大约为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.04 万亿元人民币），相比此前预期的 11 月股票发售约 2 万亿美元（现汇率约合 13.39 万亿元人民币）估值，出现明显下调。

Anthropic 在会上向投资者表示，公司第三季度营收环比大涨 45%，达到 168 亿美元（现汇率约合 1,124.54 亿元人民币），且该季度在调整后口径下实现盈利。

Anthropic IPO 若遇冷，可能会对更广泛的 AI 市场造成压力。在竞争对手 OpenAI 预计于明年上市之前，投资者普遍认为 AI 行业短期前景很大程度取决于本次 IPO 能否成功。