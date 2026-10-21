总台曝光二手平台“破解版 AI”：几块钱就能享受高阶会员，豆包、Kimi 回应

IT之家 10 月 21 日消息，据中央广播电视总台中国之声今日报道，最近在一些二手交易平台上，有不少卖家做起了 AI 大模型付费服务的“灰色生意”，打着“破解版”“低价共享”等旗号，低价兜售各类 AI 大模型使用权益。

所谓的“破解版 AI”真的靠谱吗？这背后暗藏怎样的风险？

报道称，在二手交易平台上，豆包、DeepSeek、Kimi 等多款热门 AI 大模型的付费使用权益都有人在出售。这些商品普遍以“低价”“安全”“灵活”为卖点。有的按使用次数收费，有的按使用时长出租，还有售卖破解教程的，价格普遍从几元到几十元不等。

针对不同大模型的使用特点，这些卖家所提供的服务内容也有所不同。有商家出售所谓的独家“破解教程”，宣称只要按照教程操作，就能反复领取豆包会员体验权益，甚至打出了“无限薅会员”的噱头。记者花 1.2 元购买了该教程，按照要求登录账号，并在对话框中发送了所谓的“内部口令”，但未能获得会员体验权益。卖家表示，建议换设备再试。

教程里介绍了卖家自己的“战绩”，声称单台设备极限情况下可以领取四个会员，还建议买家使用家人、朋友的手机号和设备继续尝试。按照教程中所说，所谓“无限薅会员”的本质正是多设备 + 多账号循环操作。

真的能“无限薅豆包羊毛”吗？对此，豆包方面表示：豆包订阅只通过官方渠道发放，不存在任何“破解”方式，也无法实现“无限薅”的虚假宣传效果。也提醒广大用户，切勿轻信非官方渠道发布的“破解教程”“低价会员”等信息，避免带来个人信息的泄露或损失。

除了出售所谓的“破解教程”，还有一些卖家做起了 AI 大模型账号的出租生意。有卖家对外出租 Kimi 大模型高阶会员，按照租用时长收费。从 10 分钟到 1 小时，租用价格在 4.7 元至 21.7 元不等。

记者花 4.7 元购买了 10 分钟的使用时长。付款后，卖家发来了登录网址和临时账号。记者点击链接发现，打开的并不是 Kimi 官方网站，而是一个名为“Kimi 计时工作空间”的网页。输入临时密码后，Kimi 对话界面出现，顶部还出现了倒计时，并提醒使用者：这是共享账号，注意剩余时长。

当 10 分钟的使用时间结束，网页立即弹出续费提醒，要求返回二手交易平台继续购买时长。卖家表示，数据跟着账号走，即便使用时间到期，对话记录也会保留 24 小时，只需要续费就能继续使用。记者随后再次付款，重新登录这一网页发现，此前提交的生成 PPT 任务果然还保留在对话记录中。

对此，Kimi 团队回应称，二手平台出租、售卖 Kimi 账号非官方服务，也未获授权，此类行为违反用户协议，将坚决打击。回应提到，用户使用此类账号的对话和信息对出租方完全可见，存在数据泄露和诈骗风险。

此外，在二手交易平台上，还有一些卖家出售的不是账号，而是一串串 API 密钥。所谓 API，可以简单理解为 AI 大模型对外提供的调用接口，开发者或用户通过接口，可以在其他软件和工具中调用大模型的能力，而不必直接登录官方网页。

有卖家声称，自己购买了大量官方 API 密钥，调用额度拆分出售。他推出了多个价位的套餐，售价从 1.99 元到 99.99 元不等，对应的调用次数从 220 次到 14000 次不等。

网络安全专家李铁军分析，这类用于售卖的 API 密钥，货源混杂。

卖 API 密钥是一种非常成熟的黑产，一些黑客在开源网站上利用批量工具搜索人们公开的密钥信息，还有直接通过黑客的方法入侵别人的系统拿到数据。

这意味着，购买者花钱买来的调用额度可能根本不属于卖家。一旦密钥的真正持有人发现异常，采取撤销或封禁措施，购买者手中的服务也就随时可能中断。

专家提醒，用户输入的每一段提示词、上传的每一份文件、生成的每一段代码，都可能被部分不良中转站留存，甚至倒卖，安全隐患突出。

北京师范大学法学院教授、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括表示，卖家的部分行为已经触及法律红线。比如如果通过逆向破解爬虫等技术手段获取接口，那么就侵犯了服务商的技术措施与知识产权。如果没有取得经营资质，而规模化地从事接口转售，可能构成非法经营。此外，如果在转售当中截留倒卖用户提交的各类信息，则可能直接违反个人信息保护法的相关规定。