日本演员工会发布 AI 语音使用准则，龙珠悟空配音演员怒批 AI 盗用其声音

IT之家 10 月 20 日消息，随着生成式 AI 给各行各业创作者带来越来越多的困扰，日本配音演员正在寻找属于自己的方式，抵制他人未经授权使用他们的声音。上周，代表日本配音演员的工会发布了一份 AI 使用相关准则，不少配音演员也讲述了这项技术给他们个人与职业带来的困境。

IT之家注意到，多年来，日本配音演员一直在抵制未经许可盗用自身声音的行为。2024 年，一批配音演员联合成立组织，抗议 AI 声音的滥用，他们特别指出，相关领域缺少版权法律保护。曾为《进击的巨人》《电锯人》《游戏王》配音的津田健次郎（Kenjiro Tsuda），甚至就社交媒体大量使用其声音的视频起诉了 TikTok，不过在相关视频下架后，这起案件被驳回。部分配音演员支持搭建机制，在获得授权的前提下，将 AI 用于复刻表演者声音的私人场景，但日本配音演员群体对这项技术的主流看法是：它会窃取自己的劳动成果，抢走未来的工作机会。

在周四的新闻发布会上，日本演员协会（JAU）发布生成式 AI 使用准则第一版。准则规定，这套新规适用于所有借助 AI 技术复刻演员声音生成的音频，包括未经许可用于语音合成、深度学习、机器学习等场景。

据 Automaton 报道，准则要求，任何想要复刻演员声音的主体，在流程的每一步都必须取得当事人同意。如果 AI 企业打算将演员的声音用于 AI 训练，必须获得表演者许可。同时，经授权使用 AI 生成语音被视作一类“表演”，企业需要向演员支付报酬或版税。

发布会现场有多名配音演员发言，反对这项技术被用于未经授权的场景。因在《龙珠》系列中为孙悟空配音而广为人知的野泽雅子（Masako Nozawa）在接受日本放送协会（NHK）采访时表示：“未经我的许可就使用我的声音，我无法原谅。这件事让我十分愤怒，这和盗窃没有区别。我的声音、我的表演都属于我。哪怕只是一点点使用，都应该事先征得我的同意。”这位配音演员还提到，她听过的 AI 复刻版本的声音“没有情感”。

该工会共有约 2600 名配音演员与演员会员，这份准则也是日本首批针对 AI 语音录制发布的行业规范。在日本，社会对 AI 的接受度整体高于美国，这份准则的发布释放出强烈的抵制信号。日本工会的力量相比美国工会更强，因此这份规范很可能对未经授权使用 AI 复刻演员声音的行为形成约束。面对网络攻击与版权侵权问题，日本政府目前正被问及如何监管生成式 AI。在整个国家摸索 AI 治理方案的阶段，日本演员协会的这份公告备受关注。