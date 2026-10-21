苹果首款折叠 iPhone Duo 发售倒计时，原生应用界面首曝

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称在 iPhone Duo 发售前 3 天（10 月 23 日发售），苹果 App Store 上线多张内置应用运行截图，提前展示了这款双屏设备在展开后的日常使用体验。

从截图看，多数苹果原生应用在横向展开时呈现接近 iPad 的界面：部分应用使用侧边栏导航，部分应用则铺满整块内屏，以获得更宽的浏览空间。例如，“联系人”采用左侧姓名列表、右侧信息编辑的双视图；“Siri”则在左侧以平铺方式展示对话，右侧打开完整对话内容。

在交互布局上，iPhone Duo 在屏幕右侧配备垂直 Dock 栏与垂直导航栏，无论设备处于展开还是折叠状态均保持一致；仅当用户竖向握持展开后的设备时，导航栏才会回到界面底部。苹果表示，这种竖向展开模式尤其适合需要键盘输入的应用和 Safari 浏览器。

此外，“预览”等应用在底部提供工具面板，可与侧边栏、导航栏配合使用。不需要大型导航栏的应用可全屏显示；需要导航栏的应用也支持点击隐藏，以减少界面干扰。长按图标弹出的浮动窗口不会随屏幕放大，因而比普通 iPhone 上占用更少空间。IT之家附上相关图片如下：