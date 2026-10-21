新任 CEO 特努斯：设计仍是苹果的首要任务，产品也要有奇思妙想

IT之家 10 月 21 日消息，昨日（10 月 20 日）接受《时代》（Time）杂志采访时，苹果现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，设计依然是苹果公司的核心，尊重用户、打造真正有益的产品是“首要任务”。他强调，苹果不会因技术趋势或新角色而改变自己的工作方式。

IT之家附上相关采访视频如下：

特努斯 25 年前以产品设计团队成员身份加入苹果，在工业设计领域摸爬滚打多年，拥有丰富的设计经验。在采访中，特努斯认为苹果的独特之处在于硬件与软件设计师都理解工程，而工程师也深刻理解设计，这种跨领域协作是苹果产品体验的重要基础。

图源：苹果

在特努斯看来，“设计就是它如何运作”这一理念并未过时。他表示，随着新技术出现，产品机会和具体形态会不断演变，但苹果内部以设计为中心、以用户尊重为前提的协作方式不应改变。

此次采访正值苹果新机 iPhone Duo 发布前夕。该产品被苹果定位为兼具实用性与“奇思妙想”的代表作；据报道，iPhone Duo 预订需求异常强劲，首批产品定于 10 月 23 日交付，而新订单的发货时间可能要等到 2027 年 1 月底。

围绕着 AI 竞争，特努斯回应表示苹果不会单纯追逐技术热点，更倾向于延续“设计优先、体验优先”的路线，强调易用性、安全性与生活场景中的实际价值。