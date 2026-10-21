快狗打车：出售事项仅涉及拥有权变更，“快狗打车”业务将继续于中国内地经营

IT之家 10 月 21 日消息，10 月 20 日，快狗打车在港交所公告，公司董事会注意到，中国内地若干媒体及网络平台近期报道指“快狗打车”将于出售事项后退出中国内地市场或终止其于中国内地市场的业务。董事会谨此澄清，该等报道并未准确反映出售事项的情况。出售事项为公司向买方出售其于目标公司的股权，仅涉及目标集团拥有权的变更，并不涉及目标集团于中国内地所经营业务的任何终止、清盘或迁移。

于完成后，目标集团将不再为本集团的一部分，但根据买方将在买方拥有下继续于中国内地经营其现有业务，包括以“快狗打车”品牌经营的线上同城物流平台。出售事项预期不会影响目标集团向其于中国内地的用户、客户及物流合作伙伴所提供的服务，根据买方该等服务将于日常业务过程中照常持续。于本公告日期，董事会并不知悉买方有任何终止目标集团业务的意向。

于完成后，将不再于中国内地拥有任何业务的是本集团，而非“快狗打车”业务。本集团将集中其资源于香港及其其他海外市场，在该等市场以“GOGOX”品牌经营。

IT之家此前报道，快狗打车控股有限公司 10 月 16 日发布公告，宣布拟以人民币 1.00 元出售全资附属公司 GGEx Holdings Limited 全部已发行股本，并建议将公司中文名称由“快狗打车控股有限公司”更改为“GOGO 科技”。出售完成后，集团将不再以“快狗打车”品牌在中国内地经营任何业务，业务将转为专注香港及其他海外市场，并以“GOGOX”品牌经营。