苹果公布 2026“明日设计师”：聚焦存在感，用设计找回被快节奏偷走的注意力

IT之家 10 月 21 日消息，苹果公司昨日（10 月 20 日）发布博文，宣布联合迈阿密设计展（Design Miami），在巴黎梅森酒店推出第二届“明日设计师”（Designers of Tomorrow）展览，聚焦四位新锐设计师的原创作品。

本届主题为“存在感”（presence），探讨在信息过载、节奏加快的现代生活中，哪些事物仍能真正吸引人们的注意力。

IT之家援引博文介绍，附上本次入选的四组新兴设计师：

埃及裔丹麦建筑师 Salem S. Charabi

布鲁克林设计师 Isabel Rower

首尔设计师 Yoonjeong Lee，

来自墨西哥的 Parafernalia 工作室（Genki Matsumura 与 Sebastián Zorrilla）。

苹果同时强调，这些创作过程深度使用了其消费级产品：Charabi 借助 MacBook Pro 完成草图与三维建模；Lee 使用 iPad Pro 与 Apple Pencil 记录灵感。

Charabi 设计的 The Eminence of Light

Rower 设计的 Padded Chair 1,860

首尔设计师 Yoonjeong Lee 设计的《New Form》，图源：苹果

而 Rower 用 iPhone 记录创作过程，并通过 Keynote 试验图像与文字；Parafernalia 则通过 iPhone、iPad Pro、Procreate 和 FaceTime，在蒙特雷与墨西哥城之间远程协作。

Parafernalia 团队设计的 MonoAmbiente 1，图源：苹果公司