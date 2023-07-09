乔纳森离开苹果后参与的首个硬件项目曝光：售价 6 万美元的唱机

IT之家 7 月 9 日消息，苹果公司前设计总监乔纳森・艾夫（Jony Ive）的设计公司 LoveFrom 与英国音响品牌 Linn 合作，推出了一款限量版的唱机 ——Linn Sondek LP12-50。这款唱机是为了庆祝 Linn 的经典唱机 Sondek LP12 诞生 50 周年而特别设计的，限量 250 台，售价高达 6 万美元（IT之家备注：当前约 43.4 万元人民币）。

据悉，这次合作的缘起是 2022 年初，Linn 的首席执行官吉拉德・蒂芬布伦（Gilad Tiefenbrun）在领英上收到了乔纳森的邀请，两人见面后决定共同打造这款纪念版唱机，这也是乔纳森离开苹果后参与的第一个硬件项目。

在这款唱机的设计中，Linn 主要负责声音方面的优化，比如采用了一种密度高、抗震性强的木材制作底座，以减少振动对声音的影响。而 LoveFrom 则更注重工业设计方面的细节，比如将原来方形的部件改成了圆润的边角，将塑料开关换成了铝制圆形按钮，还为防尘罩开发了一种新型铰链，可以将其以任何角度打开。

有趣的是，LoveFrom 并没有从这次合作中获得任何收入，两家公司之间也没有签订任何合同或财务协议。乔纳森表示，“我们有相当一部分工作是纯粹出于对设计的热爱而做的”，他还透露，他们的主要收入来源是与 Airbnb 和法拉利等公司签订的长期合同。

Linn Sondek LP12-50 唱机将于 2023 年 8 月至 2024 年 3 月之间生产和交付，目前已经可以在 Linn 官网上预定。这款唱机与乔纳森在苹果时代设计的小型数字音乐设备如 AirPods 和 iPod 截然不同，但却体现了他一贯的设计风格和理念。

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