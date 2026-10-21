王腾创业首款产品：ISHO Ring 今日宜休智能戒指配置曝光，全球首发同品类性能最强 MCU

IT之家 10 月 21 日消息，王腾创业公司 —— 今日宜休的首场发布会“ISHO 今日宜休 AI 睡眠科技生态产品发布会”定档 10 月 29 日 19:00 举行，首款产品为 ISHO Ring 今日宜休智能戒指。

博主 @数码闲聊站 今日爆料了这款 ISHO Ring 的硬件配置：

王腾独立打磨的首款硬件新品摸到了，ISHO Ring，PPG 传感器用的是 Oura 同款，MCU 全球首发 Apollo 330B 芯片，2MB 闪存 +32MB 存储，性能和内存都明显强于 Oura5，用料很足，目前智能戒指里规格最高的一档。

硬件比 Oura 高一档，ISHO Ring 大概率还支持端侧 AI 模型部署，成本明显更高，参考竞品 oura 海外售价换算成人民币约在 3000 左右，腾腾首款旗舰戒指怕是不便宜，建议说服一下……