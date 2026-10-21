王腾创业首款产品：ISHO Ring 今日宜休智能戒指配置曝光，全球首发同品类性能最强 MCU

IT之家 10 月 21 日消息，王腾创业公司 —— 今日宜休的首场发布会“ISHO 今日宜休 AI 睡眠科技生态产品发布会”定档 10 月 29 日 19:00 举行，首款产品为 ISHO Ring 今日宜休智能戒指。
博主 @数码闲聊站 今日爆料了这款 ISHO Ring 的硬件配置：
王腾独立打磨的首款硬件新品摸到了，ISHO Ring，PPG 传感器用的是 Oura 同款，MCU 全球首发 Apollo 330B 芯片，2MB 闪存 +32MB 存储，性能和内存都明显强于 Oura5，用料很足，目前智能戒指里规格最高的一档。
硬件比 Oura 高一档，ISHO Ring 大概率还支持端侧 AI 模型部署，成本明显更高，参考竞品 oura 海外售价换算成人民币约在 3000 左右，腾腾首款旗舰戒指怕是不便宜，建议说服一下……
王腾在微博表示：外观设计精密工艺打造珠宝质感，硬件配置采用智能戒指中性能最强的 MCU，搭配先进 PPG 传感，单独外挂内存保障算法质量，同时配备同尺寸最先进长效续航，确保能够全方位监测身体数据。
“MCU、PPG 传感器、温度传感器、IMU、柔性 fpc、弧形电池、无线充电，以及钛合金内外圈等等，需要把上百个器件封装在一个狭小的空间内，对研发和设计工艺的要求巨高。”
据IT之家此前报道，ISHO Ring 今日宜休智能戒指定位高端旗舰，外观设计上区别于内塑胶方案，内外圈都是航空级钛合金工艺，且内外圈同色，无断缝设计；正面镶嵌一颗蓝宝石玻璃，既有监测功能同时兼具珠宝质感；总共三款颜色，金、黑、银。