小米 MiMo-V2.5-Pro 模型今日下线，替换为 V2.6-Pro 后将支持多模态理解

IT之家 10 月 21 日消息，据小米 MiMo 文档公布，随着 MiMo 模型的持续迭代，新版本在效果与性能上已全面超越旧版本，mimo-v2.5-pro / mimo-v2.5 模型已于今天（21 日）上午 10 时正式下线。
|下线模型
|下线时间
|系统替换时间
|系统替换模型
|替换影响
|mimo-v2.5-pro
|2026.10.21 10:00（UTC+8）
|2026.10.14 18:00（UTC+8）
|mimo-v2.6-pro
|API 参数完全适配，mimo-v2.5-pro 仅支持文本输入，替换为 mimo-v2.6-pro 后将支持多模态理解
|mimo-v2.5
|2026.10.21 10:00（UTC+8）
|2026.10.14 18:00（UTC+8）
|mimo-v2.6-flash
|参数值默认值有变
自 2026 年 10 月 14 日 18:00（UTC+8）起，mimo-v2.5-pro 和 mimo-v2.5 的请求将自动路由至 mimo-v2.6-pro 和 mimo-v2.6-flash。相关参数处理规则如下：
在思考模式下，mimo-v2.6-flash，mimo-v2.6-pro 模型不支持 temperature 和 top_p 自定义，模型实际传参为 temperature:1.0 和 top_p:0.95。
若在使用 mimo-v2.5 时自定义了参数，则自动路由至 mimo-v2.6-flash 时会继承 mimo-v2.5 的传参；若请求中未指定 max_completion_tokens，系统将自动使用 mimo-v2.6-flash 的默认值，如下表：
|差异项
|mimo-v2.5
|mimo-v2.6-flash
|max_completion_tokens 默认值
|32768
|131072
据IT之家了解，小米 9 月 22 日凌晨正式发布并开源了全新的 Xiaomi MiMo-V2.6 系列，包含 Pro 与 Flash 两个原生全模态模型。
MiMo-V2.6 系列沿用 V2.5 系列的 API 定价：Flash 为每百万词元输入 1 元、每百万输出 2 元；Pro 为 3 元和 6 元，并提供 99% 缓存折扣。在同等智能水平下，价格仅为海外模型的 1/20 至 1/60。
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