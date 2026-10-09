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小米发布 MiMo-V2.5-Pro 模型下线通知，可替换为 V2.6 版本

2026/10/9 22:48:35 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 9 日消息，小米今日发布 MiMo-V2.5-Pro、MiMo-V2.5 模型下线通知。随着 MiMo V2.6 系列全面上线并稳定运行，建议尽快迁移至推理能力更强、性价比更高的新模型。

下线模型及系统替换模型：

  • mimo-v2.5-pro → 替换为 mimo-v2.6-pro

  • mimo-v2.5 → 替换为 mimo-v2.6-flash

下线时间安排：

  • 2026 年 10 月 14 日 18:00（UTC+8）：待下线模型自动切换为新版本模型，调用 MiMo-V2.5-Pro、MiMo-V2.5 的请求将自动转发至对应的 V2.6 模型，并按照新版模型计价。

  • 2026 年 10 月 21 日 10:00（UTC+8）：旧模型下线，旧版本模型名称失效，调用旧版本模型名称的请求将会收到报错，务必在此之前，完成模型替换并充分测试验证。

IT之家注意到，小米 9 月 22 日凌晨正式发布并开源了全新的 Xiaomi MiMo-V2.6 系列，包含 Pro 与 Flash 两个原生全模态模型

MiMo-V2.6 系列沿用 V2.5 系列的 API 定价：Flash 为每百万词元输入 1 元、每百万输出 2 元；Pro 为 3 元和 6 元，并提供 99% 缓存折扣。在同等智能水平下，价格仅为海外模型的 1/20 至 1/60。

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关键词：小米MiMoV2.6MiMoV2.5MiMo

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