领克 900L 官图发布：全新前脸设计，车长增至 5280mm

IT之家 10 月 21 日消息，今日领克汽车正式发布了旗下全新车型领克 900L 的官方图片。新车基于现款领克 900 打造而来，在车身尺寸、外观设计及空间布局等方面均有提升，并将搭载 2.0T 插电式混合动力系统。

IT之家注意到，从官图来看，领克 900L 在延续家族设计语言的基础上，对多处细节进行了优化。新车前脸换装全新一体式灯组，保留了领克 900 标志性的门形日行灯造型，灯组内部巧妙融入双透镜大灯单元，中央饰板造型则基本承袭原有设计风格。前包围两侧配备竖向进气装饰，并搭载蜂窝状主动进气格栅。值得注意的是，车顶前部还集成有激光雷达，预示着新车或将具备高阶智能驾驶辅助能力。

车身侧面，新车采用黑色轮眉与悬浮式车顶设计，并专属提供“醇厚酒红”车身配色，官方同步对新款颜色开启征名。轮辋方面，领克 900L 配备 21 英寸密辐式轮毂。

尺寸方面，领克 900L 的长宽高分别达到了 5280/1999/1810 毫米，轴距为 3170 毫米。与现款领克 900 相比，新车车长增加 40 毫米，车高与轴距各增加 10 毫米，车宽保持不变，整体体量更为庞大。车辆接近角与离去角均为 20°，尾部采用贯穿式尾灯设计，灯带中央嵌入可发光的“LYNK & CO”品牌标识。根据申报信息，新车将采用 7 座布局，并提供牵引装置选装，最大拖挂质量可达 2 吨。

动力系统方面，领克 900L 搭载 2.0T 插电式混合动力系统，发动机峰值功率为 160 千瓦，最高车速可达 225 公里 / 小时。储能装置为三元锂离子电池，电芯由时代吉利（四川）动力电池有限公司提供。

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