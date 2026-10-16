领克 900L 新车申报：全新前脸设计 + 红色涂装

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，领克 900L 插电式混合动力多用途乘用车完成申报，采用全新前脸设计 + 红色涂装。

本次申报的领克 900L 为 7 座布局，属于插电式混合动力多用途乘用车，燃料种类为汽油 / 电混合动力，允许外接充电，具备纯电动模式。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5280 mm / 1999 mm / 1810 mm，轴距为 3170 mm，轮距前 1722 mm / 后 1724 mm，接近角 / 离去角均为 20 度，前悬 920 mm / 后悬 1190 mm，额定载客 7 人，最高车速 225 km/h。

动力方面，新车搭载型号为 BHE20-EFZ 的发动机，由极光湾科技有限公司生产，排量 1999 ml，功率 160 kW，发动机最大净功率为 150 kW。储能装置为三元锂离子电池，储能装置单体由时代吉利（四川）动力电池有限公司生产，储能装置总成由浙江吉曜通行能源科技有限公司生产。ABS 系统型号为 IPB2.0，由博世汽车部件（苏州）有限公司生产，车辆配备汽车事件数据记录系统（EDR），可选装 ETC 车载装置。

IT之家注意到，本次申报共有两个版本，区别在于整备质量和总质量：版本 1 整备质量为 2965 kg / 3045 kg，总质量 3565 kg / 3645 kg，准拖挂车总质量 2000 kg / 0；版本 2 整备质量 2880 kg，总质量 3480 kg，准拖挂车总质量 2000 kg / 0。

两款车型均可选装前保装饰件、前照灯下装饰条、前格栅 U 型装饰条、后保装饰条、车门装饰条、车身同色车门上下装饰板、车身同色车顶、行李架、标识、双色车身、车身同色前后保下本体、车身同色轮眉、电动踏板、门把手、扰流板摄像头、进气格栅装饰件、前牌照板、车门装饰件、轮辋，其中版本 1 可选装牵引专用装置。

以下为汽车参数详情：

▲ 整备质量 2965,3045kg 版

▲ 整备质量 2880kg 版