赛道主题徕卡 Q3 43 相机发售：碳纤维机身、专属“F1 拍摄模式”

IT之家 10 月 21 日消息，媒体 variety 最新报道称，德国相机品牌徕卡（Leica）和一级方程式赛车（Formula 1）达成授权合作，推出赛道主题相机徕卡 Q3 43 Formula 1 Edition，售价 9,950 美元（IT之家注：现汇率约合 66,579 元人民币），已在徕卡门店、官方线上商店及部分专业零售渠道开售。

外观方面，这款主题相机以 F1 驾驶舱为设计灵感，其中无线充电手柄、拇指托和快门按钮采用碳纤维材质，而黑色超细纤维绒面蒙皮模仿 F1 方向盘的质感；控制按钮上的红色点缀则呼应车手在比赛中所用的彩色按键。

机身顶盖和镜头盖印有 F1 标志，并随附联名背带及红色内衬定制包装。徕卡表示，相关碳纤维部件在德国制造和测试，这也是其对传统相机材料的一次突破。

影像功能方面，徕卡为该机开发了专属的“Formula 1”照片模式，通过提高对比度与色彩饱和度，更适合呈现赛道现场的氛围。用户可在取景器中实时预览效果，并通过 Leica FOTOS 应用在拍摄时直接套用。

在核心配置上，联名版基本沿用现有徕卡 Q3 43：配备固定 43mm APO-Summicron f/2 镜头、全画幅传感器，支持 6,000 万、3,600 万或 1,800 万像素拍摄，兼具混合自动对焦与视频能力，并兼容既有 Q3 和 Q3 43 配件。IT之家附上相关图片如下：