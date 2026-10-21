星闪 3.0 有望明日首秀：RFID 替代技术无源 SLZ 亮相，还有星闪电子纸等

IT之家 10 月 21 日消息，国际星闪联盟官宣，CEIC 2026 暨国际星闪联盟产业峰会将于 10 月 22 日至 24 日在深圳会展中心（福田）举行。

根据官方放出的参展企业和产品亮点名单，本次峰会有望迎来星闪 3.0 无源 SLZ 技术的首秀。

根据博主 @Adak封狼居胥 介绍，无源 SLZ（无源射频）是星闪 3.0 将新增的第四种空口模式，有望对标整个 RFID 技术。

此外，星闪电子纸、星闪鸿蒙产品、星闪无线摄像头直播、星闪家庭影院系统等也将在峰会上亮相。

IT之家查询国际星闪联盟官网了解到，星闪目前的三种空口模式分别为：

同步宽带 SLB ：主要用于承载以车载主动降噪、无线投屏、工业机械运动控制等为代表的业务场景，采用快速群组定位技术，测距精度 < 30cm；

同步窄带 SLE ：主要用于承载包括耳机音频传输、无线电池管理系统、工业数据采集在内的具备低功耗要求的业务场景，已用于星闪数字车钥匙和手机端星闪查找等应用；

同步高精定位 SLP：采用 UWB 信号实现厘米级高精定位，测距精度为 +/-10cm，测角精度为 +/-5°，已用于星闪指向遥控器应用。

而 RFID 全称是 Radio Frequency Identification，意为射频识别，是通过无线电波实现读写器与电子标签数据通信的非接触式自动识别技术，可精准识别目标，常应用于汽车防盗、门禁管理等领域。

根据目前公布的峰会议程，10 月 24 日还将带来星闪 SLE 3.0 技术标准演进蓝皮书解读，以及二轮车星闪车钥匙方案介绍。