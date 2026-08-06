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掏空 NFC？消息称后续星闪 3.0 将新增第四种空口模式，支持无源射频能力

2026/8/6 15:32:38 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途Autumn_Dream氺评座 的线索投递！

IT之家 8 月 6 日消息，博主 @Adak封狼居胥 昨日更新了自己整理的产品星闪参数。有网友询问“SLZ”是什么能力，博主回复称：“无源射频，后续星闪 3.0 将新增的第四种空口模式。”

有网友询问此举是否意味着会掏空 NFC？博主回复称：“应该不止，大概是整个 RFID。”IT之家注：RFID 全称是 Radio Frequency Identification，意为射频识别，是通过无线电波实现读写器与电子标签数据通信的非接触式自动识别技术，可精准识别目标，常应用于汽车防盗、门禁管理等领域

另据华为官网介绍，星闪技术能力产业定义分为三个模式分别演进，分为 {E/B/P}，X.Y 表示三种模式的代际。示例如下：

英文标识中文标识诠释
NearLink E1.0星闪 E1.0“E”表示 Low Energy“低功耗”
NearLink B1.0星闪 B1.0“B”表示 Broadband“大带宽”
NearLink P1.0星闪 P1.0“P”表示 Positioning“精定位”

其中，星闪 NearLink E2.0 与 E1.0 的区别主要是：E1.0 支持“可发现、可连接”，保证设备之间“互连互通”；E2.0 支持“星闪音频”。

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关键词：星闪技术NFCRFID华为星闪 3.0

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