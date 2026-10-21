Spotify 一年从推荐流中移除超 5000 万首低质 AI 音乐，调整推荐系统优先展示人类创作者作品

IT之家 10 月 21 日消息，Spotify 当地时间周二发布公告称，过去一年，平台已从用户推荐流中移除超过 5000 万首被认定为 AI 生成的低质垃圾或垃圾流量歌曲，同时还对推荐系统作出了调整，优先展示真人创作者的音乐作品。

Spotify 表示：“平台编辑团队执行同样标准，不会把被判定为劣质 AI 垃圾内容或垃圾灌水曲目纳入推荐流中。”“做出上述调整后，听众反馈中关于推荐流出现这类内容的投诉明显减少。”

据IT之家了解，Spotify 并未要求所有 AI 曲目强制打上标签，但为使用虚拟 AI 身份、并非真实人物的创作者推出了“AI Persona（AI 虚拟形象）”标识，并且不会推荐这类 AI 虚拟形象创作的音乐。其他音乐流媒体平台对 AI 音乐采取了更为严格的政策：YouTube Music 会为 AI 歌曲添加标签；Deezer 允许用户自行过滤劣质 AI 音乐；Bandcamp 则直接全面禁止 AI 音乐上架。

Spotify 称，平台综合利用用户收听行为与反馈、上传特征、元数据以及第三方 AI 检测工具，判断曲目是否属于 AI 生成的低质垃圾作品。该公司去年曾表示下架了超过 7500 万首被认定为垃圾内容的歌曲。与此同时，Spotify 正与环球音乐集团（Universal Music Group）以及独立音乐发行商 Believe 合作，推出一款用于制作 AI 音乐混音的工具。