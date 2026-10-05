Spotify 提前泄露《GTA 6》原声带艺人信息：Cardi B 与 Fuerza Regida 确认加入阵容

IT之家 10 月 5 日消息，随着《GTA 6》发售日期临近，游戏原声带的更多信息也陆续曝光。Spotify 近日提前泄露了两名将参与《GTA 6》原声带的音乐艺人信息 Cardi B 和 Fuerza Regida，引发玩家讨论。

目前 Rockstar Games 仅正式公布了 34 首歌曲中的 6 首，剩余 28 首歌曲的具体阵容仍处于保密状态，已确认参与《GTA 6》原声带音乐人包括 Travis Scott、Morgan Wallen、Yung Lean 和 Keith Richards 等，而本次 Cardi B 和 Fuerza Regida 的信息属于意外曝光。

从音乐风格来看，Cardi B 的作品与《GTA 6》所呈现的罪恶城夜生活氛围具有较高契合度，而 Fuerza Regida 擅长墨西哥风格西语音乐，有望进一步丰富游戏所展现的南佛罗里达文化元素。不过，目前尚不清楚原声带中的所有歌曲是否都会出现在游戏内电台中，也可能是作为游戏任务背景音乐放送。

随着 11 月发售日期临近，Rockstar Games 近期也开始逐步加大《GTA 6》的宣传力度。至于完整 34 首歌曲名单以及更多参与艺人，仍需等待 Rockstar Games 后续正式公布。