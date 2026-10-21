盘点 SpaceX 三季报电话会要点：明年剑指 5000 亿美元收入、酝酿合并特斯拉、马斯克每周 4 天泡在孟菲斯

IT之家 10 月 21 日消息，今天早些时候，SpaceX 公布了上市以来第二份财报，随后的电话会议披露了多项重要进展。《华尔街日报》披露了其中的五大看点，IT之家汇总如下：

SpaceX 与特斯拉商讨合并：SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克称，应股东要求，两家公司分别成立特别委员会，讨论合并的可能性，但合并“并非定局”。

SpaceX 第三季度盈利 44 亿美元（IT之家注：现汇率约合 294.42 亿元人民币）：人工智能业务成为推动业绩增长的重要动力，航天和通信业务也实现增长。

年度经常性收入有望突破 5,000 亿美元（现汇率约合 3.35 万亿元人民币）：马斯克预计，到 2027 年底，SpaceX 的年度经常性收入将超过 5,000 亿美元（现汇率约合 3.35 万亿元人民币），最高可能达到 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。今年第三季度，公司营收为 146 亿美元（现汇率约合 976.93 亿元人民币）。

马斯克每周有 4 天在孟菲斯：马斯克称，为推动 SpaceX 超级计算集群投入运行，他每周有 4 天在孟菲斯的一处设施工作。