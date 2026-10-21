10 年来最大底层变革：微软 OneDrive 引入 Hero Links，链接分享后还能随时改权限

IT之家 10 月 21 日消息，在昨日（10 月 20 日）举办的 OneDrive 与 Copilot 主题活动中，微软宣布为 OneDrive 和 SharePoint 推出全新的 Hero Links 文件共享体系。微软称，这是 Microsoft 365 文件共享自 2014 年引入链接共享以来的“十多年来”最大底层变革。

微软表示用户过去分享同一份文件或文件夹，往往需要生成多个共享链接，且不同链接可能对应不同权限，管理起来容易混乱。而 Hero Links 则为每个文件和文件夹提供唯一“主链接”：无论是通过共享对话框复制、以邮件发送，还是直接从浏览器地址栏复制 URL，使用的都是同一个链接。

IT之家援引博文介绍，用户还可以根据使用需求随时调整链接权限，用户在已经分享文件的情况下，依然能直接修改该链接的访问范围，例如从“仅限指定人员”扩大到“组织内可访问”，或在需要时收紧权限，后续无需重新创建并发送新链接。

安全方面，Hero Links 默认仅允许已被添加到该文件或文件夹的用户访问；用户可依据组织政策扩大访问范围，管理员也能为各个 SharePoint 站点或 OneDrive 账户配置默认共享受众。微软还调整了权限管理逻辑，包括允许具备编辑权限的用户重新共享内容，并让文件夹权限变更自动向下应用到其中的文件。

现有共享链接不会失效，仍会在“Other Links（其他链接）”区域中显示和管理。该功能已于 2026 年 10 月开始推送，预计 11 月完成部署。