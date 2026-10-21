亚马逊将为英国青年提供 3.1 万英镑年薪“入门级”工作，无需简历、经验

IT之家 10 月 21 日消息，据外媒 Neowin 今天（21 日）报道，亚马逊在英国推出名为“青年承诺”的青年就业计划，承诺到 2030 年为当地年轻人提供 3 万个就业岗位。所有岗位均面向没有工作经验的求职者，零经验也能入职。

亚马逊将重点在就业机会匮乏的地区提供上述岗位，还将在求职申请前后及申请过程中为年轻人提供帮助。其中，包含超 1 万个职场实践名额、扩大对就业困难群体的援助、举办青年专场招聘活动，以及为每位求职者提供指导和支持。

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所有岗位的全职年薪起薪为 3.1 万英镑（IT之家注：现汇率约合 27.7 万元人民币），非全职岗位按工时折算，员工入职第一天便可享有私人医疗保险和养老金福利。招聘岗位涵盖拣货、打包和发货等工作，负责将数百万件商品送往英国各地。

3.1 万英镑的年薪低于英国工资中位数，不过对刚走出校门、准备开始挣钱的年轻人来说，仍是一份不错的收入。英国有一个常见的缩写 NEET，专指没有上学、工作或接受职业培训的年轻人，也是政府衡量青年就业状况的重要指标。英国约有 100 万名这类青年，占比达到十年来最高水平。

亚马逊称，许多人有工作意愿，却不知道该从何处入手。因此，公司希望通过无需提交简历也不要求工作经验的岗位，帮助他们迈出求职的第一步。

即使求职失败，亚马逊也希望这些年轻人能够得到进一步帮助。凡是 18 至 24 岁、申请岗位后未被录用的年轻人，都会收到一封后续邮件，内含实用的求职建议、提供免费就业援助的机构链接，以及新一轮招聘开始后直接重新申请的链接。

部分年轻人迟迟无法就业，还有一个重要原因是缺乏信心，长期失业者尤其如此。亚马逊因此与英国儿童慈善机构 Barnardo's 合作开展 JOBS Project，计划在 2027 年至 2030 年间帮助 2000 名年轻人增强求职信心，掌握就业所需的实用技能。