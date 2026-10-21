报告称过去 1 年 23 个互联网开源“地基”项目中，11 个只靠 1~2 人支撑维护

IT之家 10 月 21 日消息，网友 u/Mastbubbles 本月在 Reddit 社区发帖，统计发现全球智能手机、浏览器、服务器等广泛依赖的 23 个核心开源项目中，有 11 个在过去一年里仅由 1 至 2 名开发者持续维护。

该网友统计了 2025 年 10 月 7 日至 2026 年 10 月 7 日间、排除合并与机器人提交后，至少完成 10 次修改的“常规贡献者”，发现最令人担忧的是数据压缩工具 xz。该项目在统计期内仅有 Lasse Colin 一人定期贡献，其完成了 2025 年约 97% 的修改；而自 2024 年 xz 后门事件后，项目尚未确认获得新的资金支持。

另一个典型案例是 Linux 和 macOS 中用于获取管理员权限的 sudo 命令：2008 年至 2018 年间共 5409 次修改，其中 5408 次由 Todd Miller 一人完成。

而 IANA 时区数据库（通常称为 tz database / tzdata）由加州大学洛杉矶分校（UCLA）计算机科学高级讲师保罗 · 埃格特（Paul Eggert）负责，安卓、iOS 和大多数其他服务器都会读取此时区文件来计算本地时间。鉴于该文件的重大影响，在 2025 年 10 月至 2026 年 10 月期间，该文件共进行了 251 次更改，其中 218 次由埃格特完成。

下图展示了包括埃格特先生在内的极少数人如何支持众多应用程序和服务。如果将那些在智能手机上设置早晨闹钟的人也考虑在内，受影响的人数估计将达到“40 亿”。

资金支持能够明显改善维护状况。curl 每年通过 Open Collective 获得约 8.97 万美元（IT之家注：现汇率约合 60 万元人民币）收入，2026 年已有 11 位常规贡献者；OpenSSL 在 2014 年“心脏出血”漏洞后获得 540 万美元（现汇率约合 3,613.3 万元人民币）资助，常规贡献者从 2013 年的 6 人增至 2026 年的 32 人。

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