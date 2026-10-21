报告称过去 1 年 23 个互联网开源“地基”项目中，11 个只靠 1~2 人支撑维护

IT之家 10 月 21 日消息，网友 u/Mastbubbles 本月在 Reddit 社区发帖，统计发现全球智能手机、浏览器、服务器等广泛依赖的 23 个核心开源项目中，有 11 个在过去一年里仅由 1 至 2 名开发者持续维护。
该网友统计了 2025 年 10 月 7 日至 2026 年 10 月 7 日间、排除合并与机器人提交后，至少完成 10 次修改的“常规贡献者”，发现最令人担忧的是数据压缩工具 xz。该项目在统计期内仅有 Lasse Colin 一人定期贡献，其完成了 2025 年约 97% 的修改；而自 2024 年 xz 后门事件后，项目尚未确认获得新的资金支持。
另一个典型案例是 Linux 和 macOS 中用于获取管理员权限的 sudo 命令：2008 年至 2018 年间共 5409 次修改，其中 5408 次由 Todd Miller 一人完成。
而 IANA 时区数据库（通常称为 tz database / tzdata）由加州大学洛杉矶分校（UCLA）计算机科学高级讲师保罗 · 埃格特（Paul Eggert）负责，安卓、iOS 和大多数其他服务器都会读取此时区文件来计算本地时间。鉴于该文件的重大影响，在 2025 年 10 月至 2026 年 10 月期间，该文件共进行了 251 次更改，其中 218 次由埃格特完成。
资金支持能够明显改善维护状况。curl 每年通过 Open Collective 获得约 8.97 万美元（IT之家注：现汇率约合 60 万元人民币）收入，2026 年已有 11 位常规贡献者；OpenSSL 在 2014 年“心脏出血”漏洞后获得 540 万美元（现汇率约合 3,613.3 万元人民币）资助，常规贡献者从 2013 年的 6 人增至 2026 年的 32 人。
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