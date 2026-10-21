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首页 > 数码之家>电脑硬件

为下代桌面平台打前站：技嘉注册超 20 个英特尔 Z990 主板型号

2026/10/21 17:05:02 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 21 日消息，技嘉 (GIGABYTE) 本月向欧亚经济联盟注册了超 20 个英特尔 Z990 主板型号，为英特尔第 4 代酷睿 Ultra "Nova Lake" 桌面处理器和英特尔 800 系列主板的推出进行准备。

IT之家注意到，此次注册的型号覆盖 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 板型（应该也包括 E-ATX），含 ATX 背插型号；其中多个型号使用 DUO X 尾缀，应该是采用 2DIMM (1DPC) 设计、支持 CQDIMM 的内存超频强化款式。

  • AORUS Z990 XTREME（旗舰）

  • AORUS Z990 MASTER

  • AORUS Z990 MASTER ICE

  • AORUS Z990 MASTER DUO X

  • AORUS Z990 PRO

  • AORUS Z990 PRO ICE

  • AORUS Z990 PRO DUO X ICE

  • AORUS Z990 I PRO（Mini-ITX）

  • AORUS Z990 ELITE WIFI7

  • AORUS Z990 ELITE WIFI7 ICE

  • AORUS Z990 ELITE DUO X WIFI7

  • AORUS Z990M ELITE WIFI7

  • AORUS Z990M ELITE WIFI7 ICE

  • AORUS Z990 STEALTH DUO X（背插）

  • AORUS Z990 STEALTH DUO X ICE（背插）

  • Z990 AERO WOOD（木艺）

  • Z990 AERO DARK WOOD（木艺）

  • Z990 AERO G

  • Z990 D WIFI7

  • Z990 EAGLE WIFI7

  • Z990 EAGLE WIFI7 ICE

  • Z990 FORCE DUO X WIFI7

  • Z990 GAMING WIFI7

  • Z990M DS3H WIFI7

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关键词：技嘉主板Z990

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