为下代桌面平台打前站：技嘉注册超 20 个英特尔 Z990 主板型号

IT之家 10 月 21 日消息，技嘉 (GIGABYTE) 本月向欧亚经济联盟注册了超 20 个英特尔 Z990 主板型号，为英特尔第 4 代酷睿 Ultra "Nova Lake" 桌面处理器和英特尔 800 系列主板的推出进行准备。
IT之家注意到，此次注册的型号覆盖 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 板型（应该也包括 E-ATX），含 ATX 背插型号；其中多个型号使用 DUO X 尾缀，应该是采用 2DIMM (1DPC) 设计、支持 CQDIMM 的内存超频强化款式。
AORUS Z990 XTREME（旗舰）
AORUS Z990 MASTER
AORUS Z990 MASTER ICE
AORUS Z990 MASTER DUO X
AORUS Z990 PRO
AORUS Z990 PRO ICE
AORUS Z990 PRO DUO X ICE
AORUS Z990 I PRO（Mini-ITX）
AORUS Z990 ELITE WIFI7
AORUS Z990 ELITE WIFI7 ICE
AORUS Z990 ELITE DUO X WIFI7
AORUS Z990M ELITE WIFI7
AORUS Z990M ELITE WIFI7 ICE
AORUS Z990 STEALTH DUO X（背插）
AORUS Z990 STEALTH DUO X ICE（背插）
Z990 AERO WOOD（木艺）
Z990 AERO DARK WOOD（木艺）
Z990 AERO G
Z990 D WIFI7
Z990 EAGLE WIFI7
Z990 EAGLE WIFI7 ICE
Z990 FORCE DUO X WIFI7
Z990 GAMING WIFI7
Z990M DS3H WIFI7
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