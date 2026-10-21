特斯拉 2026 年第三季度美国电动汽车销量达 14.4 万辆，超越其他品牌总和

IT之家 10 月 21 日消息，根据 Cox Automotive 最新公布的第三季度电动汽车销售报告，特斯拉在美国电动汽车市场的份额进一步扩大。

2026 年第三季度，美国市场共售出 262649 辆新电动汽车，环比增长 6.1%，创过去一年以来的季度销量新高。其中，特斯拉销量达到 144094 辆，超过其他所有品牌的销量总和。

Cox Automotive 数据显示，特斯拉第三季度在美国新电动汽车市场的份额约为 54%，销量较第二季度的 124800 辆增长约 15%。相比之下，其他品牌的电动汽车销量合计约为 118555 辆，环比下降约 3%。这意味着，美国电动汽车市场的季度复苏越来越依赖特斯拉的表现。

油价上涨也为电动汽车市场提供了新的增长驱动力。Cox Automotive 行业洞察总监 Stephanie Valdez Streaty 表示，当汽油价格明显高于每加仑 4 美元（IT之家注：现汇率约合 26.8 元人民币）时，电动汽车对消费者的吸引力会进一步提升。对于能够在家充电的车主而言，电动汽车有助于降低日常出行的能源开支。

不过，第三季度的环比增长并不意味着美国电动汽车市场已经恢复至此前水平。Cox Automotive 的报告显示，第三季度美国新电动汽车销量同比下降 39.5%。2025 年第三季度，由于消费者赶在联邦电动汽车购车激励政策到期前购买车辆，市场销量曾出现异常高峰，因此今年同期面临较高的比较基数。

特斯拉自身也未能避免同比下滑。其第三季度美国销量同比下降约 20%，但由于其他品牌整体表现更弱，特斯拉的市场份额仍然保持在较高水平。数据显示，Model Y 和 Model 3 继续构成特斯拉在美国市场的销售主体，两款车型分别售出 99037 辆和 40346 辆，合计约占特斯拉当季美国销量的 97%。

其他品牌的表现则出现分化。Cox Automotive 统计显示，Rivian 第三季度在美国售出 19239 辆电动汽车，同比增长 45.7%；丰田售出 12904 辆，同比增长 328%。与此同时，部分传统汽车制造商的电动汽车销量明显下滑，福特和雪佛兰的销量分别同比下降约 80.2% 和 74.6%。

美国电动汽车市场目前正处于政策激励退场后的调整阶段。尽管第三季度销量环比回升，但同比降幅仍然显著，市场尚未回到 2025 年第三季度的水平。

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