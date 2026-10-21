华为靳玉志谈自动驾驶进入“下半场”

IT之家 10 月 21 日消息，10 月 21 日，2026 世界智能网联汽车大会在北京正式召开，在大会的“巅峰对话：全球自动驾驶如何进行‘下半场’？”圆桌论坛中，华为公司高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志认为，智能汽车进入“下半场”，目前正发生三大变化。

靳玉志指出，目前正发生三大变化：从技术能力竞争走向安全可信竞争、从功能走向体验、从单点能力竞争走向产业体系竞争。

在安全层面，靳玉志表示消费者对安全的要求提升，安全既需要技术创新，也需要客观验证，行业应推动安全数据公开透明。今年年初，华为乾崑在业内首发《安全出行报告》并持续公开更新数据。截至目前，华为乾崑智驾累计主动避免可能的碰撞 680 万次；平均每发生一次严重碰撞事故前，ADS 在辅助驾驶状态下已安全行驶 1035.6 万公里，为中国司机平均值的 5.75 倍。

在体验层面，消费者关注点从基础功能转向全场景体验。目前“十分钟乾崑智驾生活圈”便捷缴费已覆盖超 30 万个停车场，智能充电覆盖 200 万个充电桩场站，智能养车覆盖超 3000 家洗车店。10 月 19 日，引望还与宁德时代、时代电服签署合作协议，围绕新能源汽车智能换电生态开展合作，拓展充、换电全场景智能体验。

在产业格局层面，专业化分工程度进一步提升。靳玉志强调，华为乾崑的定位是做智能网联汽车时代的“电子螺丝钉”。目前华为乾崑已合作 25 个车企品牌、超 60 款车型，价格覆盖 15 万级至百万级。截至 2026 年 8 月底，华为乾崑智驾搭载量、鸿蒙座舱搭载量及华为乾崑 APP 用户数均突破 200 万；截至 10 月 20 日，累计辅助驾驶里程已突破 168 亿公里。