斯巴鲁 2027 年底前在欧洲停售燃油车，全面转向纯电

IT之家 10 月 21 日消息，斯巴鲁近日向外媒《Auto Motor und Sport》确认，公司最迟将于 2027 年在欧洲停售燃油车，全面转向电动汽车。

据报道，斯巴鲁在欧洲的市场份额并不算高，去年仅售出 2.3 万辆，市场份额为 0.2%。该公司将于今年年底在欧洲停售 Outback，并于 2027 年陆续让 Impreza、Crosstrek 和 Forester 等车型退出欧洲。

从 2028 年开始，斯巴鲁在欧洲只提供三款车型，全部都是纯电动汽车：Solterra、E-Outback 和 Uncharted。这些汽车均为丰田合作研发，分别基于 bZ4X、bZ4X Touring 和 C-HR+ 打造。

斯巴鲁表示，公司在欧洲全面转向电动汽车是因为当地政府的二氧化碳排放、辅助驾驶规范限制。欧盟近期规定，2025 年至 2034 年生产的汽车，平均每公里二氧化碳排放量必须控制在 93.6 克以内，较 2021 年的水平降低 15%。

IT之家注意到，斯巴鲁的下一代电动汽车将采用自主研发技术，不再使用丰田共享的技术。新一代平台将配备全新电池、电机技术，以及支持通过无线方式更新软件的集成控制单元。