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米哈游推出《崩坏：星穹铁道》火花真无线蓝牙耳机：基于水月雨轻巧豆 Dots，499 元

2026/10/21 19:14:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 21 日消息，米哈游《崩坏：星穹铁道》火花真无线蓝牙耳机礼盒已于昨晚开售，售价 499 元。

这款耳机基于水月雨轻巧豆 Dots 进行打造，它采用了火花标志性的红黑主调 + 个性火花头像，其中一只耳机印有免兔菇与菇菇兔纹饰，另一只印有「SPARXIE」标识。

此外，米哈游还为其配备了红黑主题的皮质收纳包（充电仓），附赠特典 Q 版火花亚克力立牌、专属亚克力挂件 + 挂绳。

米哈游在这款耳机中加入了角色定制音效，包括开关机音效、游戏模式、音乐模式，以及等多定制语音。

参数方面，参考水月雨轻巧豆 Dots，它采用了 10mm 原木球顶异阻尼动圈单元（CCAW 轻量化线圈 + N52 高性能钕磁铁 + 全金属支架），支持 LHDC-V 与 LE Audio LC3 编解码协议，支持 SBC / AAC，支持 B&K 5128 专业设备耦合调音，支持通过 Moondrop App 进行十段 PEQ 参数化调音；支持 RT-Adaptive 实时计算自适应主动降噪（RT-Adaptive ANC），四颗麦克风协同工作（含耳道内振动拾音），还有 AI+MIC ENC 智能通话降噪，支持语音增强与噪声抑制。

这款耳机搭载 Moondrop TWS-02 定制芯片（IT之家注：22nm 制程），支持蓝牙 6.0，单耳重约 4.2g，单次续航约 8 小时（AAC 模式，50% 音量），综合续航约 28 小时。

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关键词：蓝牙耳机米哈游崩坏星穹铁道

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