微软发布 PowerToys 0.102 更新：新增鼠标按键锁定、自动隐藏指针等功能

IT之家 10 月 21 日消息，微软今日发布了最新的 PowerToys 0.102 版本，新增 Mouse Button Lock（鼠标按键锁定）和 CursorHide（隐藏鼠标指针）两款鼠标工具，并为 Command Palette（命令面板）加入快速访问栏，同时更新 ZoomIt 截图与语音转录功能。

根据微软在 GitHub 发布的官方更新说明，新版本还扩展了多项命令行工具能力，并改进了键盘管理器等组件。

Mouse Button Lock 主要用于简化长时间拖动和选择操作。用户按住鼠标按键片刻后即可松开，系统仍会将该按键视为持续按下状态，方便继续拖动或选择内容，直到用户再次点击任意鼠标按键。这项功能支持左键、右键和中键，可用于需要频繁拖动的专业软件、游戏等场景，也有助于改善难以长时间按住鼠标按键的用户的操作体验。

CursorHide 则可以在用户打字、鼠标长时间没有活动或两种情况同时出现时，自动隐藏屏幕上的鼠标指针。用户移动鼠标后，指针便会重新显示。

Command Palette 此次也获得多项更新。新增的快速访问栏可以在命令面板处于折叠状态时，将用户固定的项目显示在搜索框下方。用户可在“Settings > Appearance > Compact mode”中开启该功能，通过 Alt+1 至 Alt+9 快速启动对应项目，也可以使用 Alt+Shift+ 数字键选中项目而不立即执行。用户还可以拖动调整固定项目的顺序、通过右键菜单执行其他操作，并选择是否同时显示最近使用的命令和应用。

命令面板的其他改进包括设置搜索、键盘操作扩展坞以及多时区时钟等。用户现在可以通过模糊搜索查找设置、扩展、命令、别名和已分配的快捷键；按下 Win+Alt+J 可将焦点切换到扩展坞，并通过键盘在项目间移动。此外，用户可以在 Windows 设置中将 Command Palette 设为 Copilot 键对应的应用，再次按下该按键即可切换命令面板的显示状态。

新版本还支持在扩展坞中固定多个时钟，并为每个时钟单独设置时区和显示格式。用户可以为命令面板选择应用语言，也可以复制用于打开特定页面、执行命令或跳转至指定设置的链接。微软还优化了应用图标显示、网格和图库浏览速度，以及列表结果的持续加载和嵌套菜单显示。

ZoomIt 方面，新增的 Snip with dictation 功能允许用户在截取屏幕区域时同步录入语音描述。用户需要先在 ZoomIt 设置中启用该功能，随后拖动选择截图区域时按下空格键并说出描述内容。ZoomIt 会在设备本地完成语音转录，用户一次粘贴操作即可同时获得截图和对应文本。该功能使用 Record 设置中选定的麦克风。

ZoomIt 还改进了缩放过渡效果和录制音频的节奏，并修复了多声道及空间音频设备上录制内容无声的问题。

此外，PowerToys 0.102 还为 Advanced Paste、Light Switch、Settings 和 Peek 增加了命令行工具支持。其中，Advanced Paste 可以通过命令行运行内置及自定义操作，并支持使用文件、标准输入输出或剪贴板；Light Switch 支持查询状态、切换主题及管理计划任务，并可输出 JSON；Settings 命令行工具可以查询各项实用工具的启用状态，并在 PowerToys 未运行时修改启用或禁用设置；Peek 则支持通过命令行预览多个文件和文件夹。

IT之家附官方 GitHub 地址：

https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/

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