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德州仪器 2026 财年第三财季归母净利润 24.25 亿美元，同比增长 78%

2026/10/22 4:10:27 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 22 日消息，德州仪器今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：60.55 亿美元（IT之家注：现汇率约合 405.16 亿元人民币），同比增长 28%，环比增长 11%

  • 毛利润：38.87 亿美元（现汇率约合 260.09 亿元人民币），同比增长 42.75%

  • 毛利率：64.2%，同比增长 6.78 个百分点

  • 归母净利润：24.25 亿美元（现汇率约合 162.26 亿元人民币），同比增长 78%

  • 经营现金流：34.19 亿美元（现汇率约合 228.78 亿元人民币），同比增长 56.12%

  • 自由现金流：29.56 亿美元（现汇率约合 197.8 亿元人民币），同比增长 176.78%

  • 稀释每股收益：2.62 美元（现汇率约合 17.53 元人民币），同比增长 77%

AI 解读

德州仪器 2026 财年第三季度业绩超市场预期

公司主营业务与财报亮点

  • 德州仪器是一家全球半导体公司，设计、生产和销售模拟芯片和嵌入式处理芯片，应用于工业、汽车、数据中心、消费电子和通信设备等领域。

  • 第三季度实现营业收入 60.55 亿美元（现汇率约合 405.16 亿元人民币），同比增长 28%，环比增长 11%，工业、汽车和数据中心领域实现广泛增长。

  • 归属于母公司股东的净利润达到 24.25 亿美元（现汇率约合 162.26 亿元人民币），同比增长 78%，稀释每股收益为 2.62 美元（现汇率约合 17.53 元人民币），同比增长 77%。

  • 经营活动现金流净额为 34.19 亿美元（现汇率约合 228.78 亿元人民币），过去 12 个月累计为 98.96 亿美元（现汇率约合 662.17 亿元人民币），同比增长 43%；自由现金流第三季度为 29.56 亿美元（现汇率约合 197.8 亿元人民币），过去 12 个月累计为 84.22 亿美元（现汇率约合 563.54 亿元人民币），表现强劲。

  • 过去 12 个月累计投入研发和销售管理费用 40 亿美元（现汇率约合 267.65 亿元人民币），资本支出 26 亿美元（现汇率约合 173.97 亿元人民币），累计向股东返还 58 亿美元（现汇率约合 388.1 亿元人民币）

  • 分业务板块来看：模拟业务收入 49.11 亿美元（现汇率约合 328.61 亿元人民币），同比增长 32%，营业利润 25.05 亿美元（现汇率约合 167.62 亿元人民币），同比增长 69%；嵌入式处理业务收入 8.58 亿美元（现汇率约合 57.41 亿元人民币），同比增长 21%，营业利润 2.27 亿美元（现汇率约合 15.19 亿元人民币），同比增长 110%，两大核心业务均实现高速增长。

第四季度业绩展望

公司预计第四季度营业收入区间为 58 亿美元（现汇率约合 388.1 亿元人民币） 至 63 亿美元（现汇率约合 421.55 亿元人民币），每股收益区间为 2.45 美元（现汇率约合 16.39 元人民币） 至 2.79 美元（现汇率约合 18.67 元人民币）

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关键词：德州仪器

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