德州仪器 2026 财年第三财季归母净利润 24.25 亿美元，同比增长 78%

IT之家 10 月 22 日消息，德州仪器今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：60.55 亿美元（IT之家注：现汇率约合 405.16 亿元人民币），同比增长 28%，环比增长 11%
毛利润：38.87 亿美元（现汇率约合 260.09 亿元人民币），同比增长 42.75%
毛利率：64.2%，同比增长 6.78 个百分点
归母净利润：24.25 亿美元（现汇率约合 162.26 亿元人民币），同比增长 78%
经营现金流：34.19 亿美元（现汇率约合 228.78 亿元人民币），同比增长 56.12%
自由现金流：29.56 亿美元（现汇率约合 197.8 亿元人民币），同比增长 176.78%
稀释每股收益：2.62 美元（现汇率约合 17.53 元人民币），同比增长 77%
AI 解读德州仪器 2026 财年第三季度业绩超市场预期
公司主营业务与财报亮点
德州仪器是一家全球半导体公司，设计、生产和销售模拟芯片和嵌入式处理芯片，应用于工业、汽车、数据中心、消费电子和通信设备等领域。
第三季度实现营业收入 60.55 亿美元（现汇率约合 405.16 亿元人民币），同比增长 28%，环比增长 11%，工业、汽车和数据中心领域实现广泛增长。
归属于母公司股东的净利润达到 24.25 亿美元（现汇率约合 162.26 亿元人民币），同比增长 78%，稀释每股收益为 2.62 美元（现汇率约合 17.53 元人民币），同比增长 77%。
经营活动现金流净额为 34.19 亿美元（现汇率约合 228.78 亿元人民币），过去 12 个月累计为 98.96 亿美元（现汇率约合 662.17 亿元人民币），同比增长 43%；自由现金流第三季度为 29.56 亿美元（现汇率约合 197.8 亿元人民币），过去 12 个月累计为 84.22 亿美元（现汇率约合 563.54 亿元人民币），表现强劲。
过去 12 个月累计投入研发和销售管理费用 40 亿美元（现汇率约合 267.65 亿元人民币），资本支出 26 亿美元（现汇率约合 173.97 亿元人民币），累计向股东返还 58 亿美元（现汇率约合 388.1 亿元人民币）。
分业务板块来看：模拟业务收入 49.11 亿美元（现汇率约合 328.61 亿元人民币），同比增长 32%，营业利润 25.05 亿美元（现汇率约合 167.62 亿元人民币），同比增长 69%；嵌入式处理业务收入 8.58 亿美元（现汇率约合 57.41 亿元人民币），同比增长 21%，营业利润 2.27 亿美元（现汇率约合 15.19 亿元人民币），同比增长 110%，两大核心业务均实现高速增长。
第四季度业绩展望
公司预计第四季度营业收入区间为 58 亿美元（现汇率约合 388.1 亿元人民币） 至 63 亿美元（现汇率约合 421.55 亿元人民币），每股收益区间为 2.45 美元（现汇率约合 16.39 元人民币） 至 2.79 美元（现汇率约合 18.67 元人民币）。
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