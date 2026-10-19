海光信息 2026 年第三季度归母净利润 10.48 亿元，同比增长 37.9%

IT之家 10 月 19 日消息，海光信息今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：58.56 亿元，同比增长 45.46%

归母净利润 ：10.48 亿元，同比增长 37.9%

扣非净利润 ：9.53 亿元，同比增长 31.12%

加权平均净资产收益率 ：4.05%

基本每股收益 ：0.45 元，同比增长 36.36%

稀释每股收益：0.45 元，同比增长 36.36%

AI 解读 本次业绩符合市场对于 AI 芯片高增长的预期，营收和净利润均实现较快增长。 公司主营业务 海光信息主要从事研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器 (CPU) 和海光协处理器 (DCU)，产品兼容 x86 指令集，软硬件生态丰富，在国内高端芯片市场具备竞争优势。 财报核心亮点 2026 年第三季度实现营业收入 58.56 亿元，同比增长 45.46%；

归属于上市公司股东的净利润 10.48 亿元，同比增长 37.9%；

扣除非经常性损益的净利润 9.53 亿元，同比增长 31.12%；

基本每股收益 0.45 元，同比增长 36.36%；

年初至报告期末累计实现营业收入 14954710229.13，同比增长 57.58；累计归母净利润 2846508812.66，同比增长 45.12；

研发投入持续加大，第三季度研发投入达 18.2 亿元，同比增长 48.68%，研发投入占营业收入比例达到 31.08%，同比提升 0.68 个百分点。 业绩增长原因 受人工智能产业快速发展、国产替代进程由政策驱动全面转向市场驱动等因素带动，国内高端芯片需求持续攀升。公司持续加大研发投入，围绕通用计算和人工智能计算市场迭代优化产品性能，在高端芯片市场持续保持竞争优势和市场领先地位，推动业绩持续增长。 现金流情况 年初至报告期末，经营活动现金流净额为 -2442780168.86，同比减少 208.35%，主要原因为公司匹配市场销售规划加大备货规模，原材料采购支出同比显著增多，导致经营活动现金流净额同比减少。

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