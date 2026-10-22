泛林 FY2027Q1 归母净利润同比增长 75.51%，整体表现略好于市场预期

IT之家 10 月 22 日消息，泛林今日发布 2027 财年（2026 年 6 月 29 日～2027 年 6 月 28 日）第 1 财季（2026 年 6 月 29 日～2026 年 9 月 27 日）报告：

AI 解读

本次财报创下公司季度营收历史新高，但仅略好于市场的激进预期。

公司主营业务说明

泛林科技（Lam Research）是全球领先的晶圆制造设备和服务供应商，为半导体行业提供创新性沉积、刻蚀、清洗等晶圆制造设备及相关客户服务，目前几乎所有先进芯片都采用泛林的技术生产。

2027 财年第一财季财报亮点

营业收入达到 82.19 亿美元，环比增长 22%，同比大幅增长；

U.S. GAAP 口径下，毛利润为 42.99 亿美元，毛利率达到 52.3%，环比提升 0.6% 个百分点；

归母净利润为 27.53 亿美元，基本每股收益为 2.2 美元，稀释每股收益为 2.19 美元；

Non-GAAP 口径下，毛利率达到 52.4%，稀释每股收益达到 2.2 美元；

经营活动现金流净额为 34.98 亿美元，现金流表现充裕。

业绩展望

公司给出 2027 财年第二财季（截至 2026 年 12 月 27 日）指引：

营收预计在 82 亿美元 ~90 亿美元区间；

毛利率预计在 51.5% ~ 53.5% 区间；

稀释每股收益预计在 2.18 美元 ~2.48 美元区间（U.S. GAAP 和 Non-GAAP 口径一致）。

核心观点

AI 驱动半导体需求提升和器件复杂度增加，公司聚焦运营执行，战略投资技术拐点和制造产能已经开始收获成果，帮助公司在晶圆制造设备市场实现领先增长，行业扩张背景下公司成长确定性较强。