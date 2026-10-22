微软员工总数十年来首次下降，截至 6 月底雇员约 22.3 万人

IT之家 10 月 22 日消息，微软已经在多个业务部门持续裁员一段时间，如今，一份年度报告披露了确切数据。

该公司最新年度申报文件显示，截至 2026 年 6 月 30 日，微软员工规模约为 22.3 万人，相比上一年的 22.8 万人有所减少，这是十年来微软员工总数首次出现下降。数据来自微软 2026 财年的 10-K 报表，文件写明公司拥有“约 22.3 万名全职员工”，其中美国本土 12.1 万人，海外 10.2 万人。

报告显示，产品研发部门受影响最大，员工人数从 2024 年峰值 8.1 万人降至 7.7 万人，连续第二年人员缩减；销售与营销岗位各减少 1000 个，现有 4.3 万人；综合行政岗位缩减至 1.4 万人。虽然员工总数下降，但微软 2026 财年营收上涨 18%，达到 3,318 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.22 万亿元人民币）；仅 6 月所在季度，资本支出就达到 410 亿美元（现汇率约合 2,743.44 亿元人民币），公司正持续向人工智能数据中心投入大量资金。

微软首席财务官埃米 · 胡德（Amy Hood）在 4 月的财报电话会议上就曾预警，员工人数将同比继续下降，称公司重点打造“行动迅速、反应灵活的高绩效团队”。微软多次否认裁员是人工智能直接造成，首席人力官埃米 · 科尔曼（Amy Coleman）表示，被裁撤的岗位并不会直接由 AI 替代。

也就是说，按照微软的说法，员工规模缩减、公司在 AI 领域大规模甚至可以说是过度的投入，以及这项强大技术逐步普及到职场，这三者之间不存在关联。值得注意的是，这份统计数字计入了 2025 年 7 月被裁的约 9000 名员工，但并未包含今年 7 月新一轮裁减的 4800 个岗位。