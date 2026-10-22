看点播内容恐也要缴 180 英镑年费：英国拟将流媒体平台纳入电视牌照制度

IT之家 10 月 22 日消息，根据英国 BBC 报道，英国正评估改革电视牌照费制度，可能将 YouTube、Netflix 等在线视频平台纳入收费范围。

英国现行的电视牌照制度通常是以住户为单位：同一家庭一般买一份牌照，就能覆盖家中多台电视、电脑、手机和平板，而是否需要购买，主要取决于观看的内容。

用户通过电视、电脑或其他设备观看、录制正在播出的电视节目，或者使用 BBC iPlayer 收看节目，均须持有相应许可证，意味着改用手机、平板或电脑，并不能自动免除许可要求。

观看任何频道或服务提供的电视直播，都需要许可证；而仅观看 Netflix、Disney+ 等平台的非直播内容，或通过 Amazon Prime Video 等服务点播节目，通常不需要许可证。不过 BBC iPlayer 则属于例外，其点播节目同样纳入许可范围。而拟议改革的关键，就是可能把收费范围从直播扩展到更多点播场景。

费用方面，政府页面列出的标准电视许可证价格为 180 英镑（IT之家注：现汇率约合 1,608 元人民币），黑白电视许可证为 60.50 英镑（现汇率约合 540.5 元人民币），适用于家庭和企业。无证观看或录制电视直播，最高可被罚款 1,000 英镑（现汇率约合 8,934 元人民币）。部分符合条件的高龄人士、盲人及养老照护机构住户，可获得免费或优惠许可。

而根据最新提案内容，英国政府正考虑扩大电视牌照费的征收范围，将 YouTube、Netflix、亚马逊 Prime Video 等流媒体平台纳入其中。这意味着，部分目前只看网络点播视频、无需缴费的英国家庭，未来也可能需要支付每年 180 英镑（现汇率约合 1,608 元人民币）的电视牌照费。

这项构想被非正式地称为“YouTube 税”，但尚未定案。

改革背后，是传统公共广播筹资模式与网络观看习惯之间的矛盾。电视牌照费是 BBC 的主要资金来源，但缴费家庭数量持续下降。据《独立报》报道，若扩大征收范围，预计将新增 300 万至 400 万缴费家庭，新增资金拟用于支持地方新闻、应对虚假信息。