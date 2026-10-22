应对加州富人税：Meta 向扎克伯格配发 C 类无投票权股份，换其扎根加州 8 年承诺

IT之家 10 月 22 日消息，据彭博社报道，Meta Platforms 公司与马克 · 扎克伯格达成了一项协议，在这位首席执行官表示如果加州通过财富税法案，他考虑搬离该州之后，协议要求扎克伯格居住在与公司总部同一辖区内。

Meta 在当地时间周三提交的 2026 年 10 月 20 日的 PRE 14C 文件中称，扎克伯格需要“在八年内保持加州居民身份，或是居住在公司总部所在的其他辖区”。

Meta 表示，扎克伯格考虑离开加州，原因是该州拟议的财富税可能让他背负数十亿美元税款，他或将被迫出售带投票权股份来缴税。

该公司在文件中表示，其将发行 C 类股票，部分目的就是为了避免出现上述情况。

全球第五大富豪扎克伯格将获得无投票权股份，他可以出售这类股份换取现金，同时不会削弱自身的投票控制权。作为交换，他承诺在担任全职领导职务期间，将留在加州，或是 Meta 总部后续落户的任何地区。

根据这份协议，他可以立刻出售所获 C 类股份中的 20%，相当于其全部经济权益的 10%。这笔资金可用来应对 40 号提案可能带来的税负，这项公投议案将于下月交由加州选民投票表决。

剩余 80% 的 C 类股份初期设有转让限制，只要扎克伯格持续执掌公司，相关限制会在八年内逐步解除。彭博亿万富豪指数显示，扎克伯格净资产为 2,470 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.65 万亿元人民币）。

40 号提案由当地医护工会以及州内进步派政客推动，国会议员罗 · 坎纳（Ro Khanna）也参与其中。这项征税方案针对 2026 年 1 月 1 日净资产超过 10 亿美元（现汇率约合 66.91 亿元人民币）的人群。谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林等部分全球顶级富豪已反对该税种并搬离加州。近期民调显示，支持与反对双方势均力敌。

这项安排回应了反对 40 号提案的一个核心理由：财富税会迫使亿万富豪离开加州。

Meta 的特别委员会表示，让扎克伯格在公司总部所在地履职“至关重要”，尤其是在人工智能竞争日趋激烈的阶段，他需要与 Meta 超级智能实验室紧密协作。

特别委员会还提到新冠疫情期间扎克伯格远离管理团队时，公司遭遇的各类“难题”，称不希望再次面对类似困境。

这份周三提交的文件显示，数月以来扎克伯格一直在探讨加州这项税收，以及该税会如何影响他持有的公司股权。

相关议题最早在 7 月被提起，当时这位首席执行官和 Meta 首席独立董事罗伯特 ·M· 金米特（Robert M. Kimmitt）简要谈及即将到来的公投。彼时扎克伯格警示，该提案可能迫使他减持 B 类普通股，导致他持有的公司投票权降至 53% 以下。

几周之内，扎克伯格的法律顾问致信董事会特别委员会，告知委员会，鉴于这项针对亿万富豪的拟议税收，他正在考虑搬离加州。他同时提议 Meta 发行一类无投票权股票，让公司能够筹措股权资金，支撑其人工智能发展规划。

Meta 在申报文件中写道，信件还要求特别委员会与扎克伯格商讨修订后的薪酬方案，该方案“参照近期其他地位、影响力相近企业创始人获批的方案”，“包含绑定严格业绩指标的股权授予”。

Meta 首席财务官苏珊 · 李（Susan Li）在公司季度财报电话会议上表示，C 类股份主要作为融资工具，让公司拥有更大空间投入 AI 项目，同时不会稀释现有投票权。她并未提及申报文件中针对扎克伯格的相关条款。