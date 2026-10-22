通用汽车押注 AI、新型电池，目标令电动汽车研发周期减半

IT之家 10 月 22 日消息，美国电动汽车市场经历剧烈调整之际，通用汽车再次强调仍看好电动汽车的未来。

当地时间 21 日，通用汽车总裁马可 · 睿思在纽约举行的 GM Forward 活动上重申，公司不会放弃电动汽车业务，计划推出更符合美国市场需求的产品，进一步提升竞争力。

睿思指出：“我们是一家全球性企业。全球每卖出四辆车，就有一辆是电动汽车，而且这一比例还会继续增长。我们不会退出电动汽车市场，而是会积极拥抱这一趋势。我们将继续研发电动汽车，努力降低电池成本。等到美国市场能够大规模接受电动汽车时，我们就能满足消费者的需求。我们在电池技术、电动汽车平台、软件、能源管理和先进制造领域的投入，都是在为电动化的未来投资。虽然我们眼下仍为消费者提供不同的动力选择，但这些投资证明，通用汽车发展电动汽车的长期承诺没有改变。”

据IT之家了解，在当天的活动上，通用汽车公布了未来发展规划，既包括全面升级的电动汽车，也包括技术更加先进的燃油车。通用汽车计划缩短新车研发周期，开发采用更强计算架构的软件定义汽车，并推出用于多款跨界车型的第四代平台。

借助 AI 和虚拟化技术，通用汽车有望将原本需要 4 至 5 年的新车研发周期缩短一半。

该平台主要面向主流市场，将采用成本更低的富锂锰基电池。按照通用汽车的预期，富锂锰基电池有望同时降低制造成本和购车成本，价格与磷酸铁锂电池接近，能量密度则可媲美高镍电池。新一代车型所需的电池容量将比上一代减少 20%，车重也会进一步降低，同时采用集中式计算架构。

今年 9 月，电动汽车占欧洲汽车销量的比例约为 30%，部分欧洲国家的电动汽车新车销量甚至超过燃油车。通用汽车在中国的经营经历也让公司看到了相同的趋势：中国市场对电动化车型的需求远超燃油车。尽管美国电动汽车市场暂时面临波动，通用汽车仍认为，电动汽车未来的重要性会不断提高。

睿思透露，新车有望在“不久后”推出。