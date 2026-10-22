苹果首款折叠 iPhone Duo 海外媒体评价汇总：外屏处理琐事，内屏留给沉浸

IT之家 10 月 22 日消息，苹果首款折叠 iPhone Duo 将于明日（10 月 23 日）正式发售，相关媒体评论已于昨日解禁，IT之家简要汇总这些媒体和头部自媒体的评价和反馈。相比较 9 月发布会后的现场初步体验，本次评价更加深入拍照、续航等方面。

一、The Verge：不够成熟，却让人看见未来

评测编辑：Nilay Patel 和 Allison Johnson

简要评语：

它价格昂贵、功能妥协，而且用起来有时会让人恼火。用完 Duo 后，换回我们常用的平板手机完成一些工作，常常感觉如释重负。有时候，你对 iPhone 的要求很简单：该做什么，就好好做什么。苹果这些年不敢轻易改动 iPhone，道理也在这里。 但 Duo 的冒险和古怪，也恰恰带来了乐趣。那些最值得尝鲜的新设备，总有这种吸引力。作为产品，它还没打磨到位；作为一个构想，它却已经足够清晰，让人看见接下来的方向。 这让人想起初代 MacBook Air。它刚问世时，根本没掀起什么风浪。苹果后来推倒重来，才终于找准方向。再后来，它席卷了整个行业。

二、Gizmodo：折叠了机身，没有折损性能

评测编辑：Raymond Wong

简要评语：

我上个月刚评测过 iPhone 18 Pro 和 18 Pro Max。换到 iPhone Duo 之后，整体性能并没有明显下滑。它搭载同一款 A20 Pro 芯片：同样的 6 核 CPU、7 核 GPU，以及双 16 核神经网络引擎。 它没有重演 iPhone Air（对比 iPhone 17 Pro）的那种妥协。Air 少了一颗 GPU 核心，机身又太薄，还缺少均热板帮忙散热。持续高负载运行时，热量一上来，性能就得往下收。 Duo 则用均热板稳住了散热。它的均热板虽然没有 iPhone 18 Pro 系列那么大，但应用一旦调动全部 CPU 和 GPU 核心，它依然能有效压住温度，避免卡顿和降速。苹果称，这套散热设计可帮助 Duo 将持续性能提升至比 iPhone 17 Pro 高出最多 35%。 跑分也印证了这种流畅感。我使用 Geekbench 7 测试 CPU 和 GPU 性能，取三次测试的平均值。iPhone Duo 与 iPhone 18 Pro 的成绩几乎一致：单核约 4,002 分，多核约 10,728 分。GPU 成绩也基本相同，约为 60,608 分。 我又给 Duo 最直接的安卓对手 Galaxy Z Fold 8 跑了同样的测试。它搭载 Galaxy 专属版骁龙 8 Elite Gen 5，单核只跑出 3,112 分；多核倒是咬得很紧，拿下 10,438 分。GPU 就逊色得多，只得到 17,331 分。 按这些成绩计算，Z Fold 8 的单核性能落后 22%，GPU 性能更落后了足足 71%。

三、WIRED：屏幕展开了，应用还没跟上

评测编辑：Julian Chokkattu

简要评语：

过去一周，我总在琢磨同一个问题：这么多屏幕空间，怎么就白白浪费了？ 有时候，我真想问问苹果：为什么要把 iOS 的导航控件全搬到右侧边栏？有些应用留下的空白，实在太多了。 可一旦打开真正用足这片空间的应用，我又觉得满意了。 这大概就是我的结论：想尝试苹果的第一款折叠屏手机，不妨再等几个月。给开发者一点时间，先把应用适配做好。

四、CNET：外屏处理琐事，内屏让人沉浸

评测编辑：Abrar Al-Heeti

简要评语：

Duo 的外屏只有 5.4 英寸，小巧归小巧，用起来却不局促。直板手机能做的事，我在这里几乎都能轻松完成，只不过画面缩小了一号。 键盘占了外屏大约一半的面积，按键排得足够宽，打字顺手又轻松。输错字的次数，也没比平时多。 查看一封邮件、发条消息、叫辆 Uber，或者随手拍张照 —— 这些不太费神的事，我通常直接用外屏解决。 遇到需要多花些时间、投入些精力的任务，我就展开 Duo，切换到 7.6 英寸的内屏。比如在 Google 文档里处理文件、看 YouTube 视频、播放流媒体、翻看相册，或同时处理几件事。 用 Duo 的哑光屏幕阅读，确实是一种享受。眼睛看着更舒服，到了户外也是如此。屏下 FaceTime 摄像头也帮了忙：不用它通话或拍照时，它几乎隐去踪迹。画面不再被一个醒目的黑洞打断，内容也就更容易让人沉浸其中。

五、9to5Mac：指纹解锁依然可靠，却得重新适应

评测编辑：Chance Miller

简要评语：

用上 iPhone Duo，最难适应的，恐怕就是从 Face ID 换回 Touch ID。 我早已习惯看一眼 iPhone 就解锁。如今却得特意伸手去找侧边按钮，难免觉得退了一步 —— 哪怕 Touch ID 识别得又快又准。 不过，它也有一个让我喜欢的优势：手机平放在桌上时，Touch ID 好用多了。不必拿起手机，让 Face ID 识别人脸；把手指搭上传感器，就能直接查看锁屏上原本隐藏的通知内容。 Duo 也支持通过 Apple Watch 解锁。开启后，只要戴着的 Apple Watch 已设置密码、并处于解锁状态，在 Duo 的锁屏上向上一滑，手机就会自动解锁。 刚开始的几天，我刻意没开这个功能。毕竟，近十年没再用过配备 Touch ID 的 iPhone，我想重新体会一下。 最后，我还是打开了 Apple Watch 解锁。体验确实顺畅了不少。

六、Tom's Guide：续航超过三星折叠屏，仍不及 Pro Max

评测编辑：Mark Spoonauer

简要评语：

Spoonauer 将屏幕亮度固定在 150 尼特，让手机通过 5G 网络持续浏览网页，直到电量耗尽。iPhone Duo 坚持了 13 小时 20 分钟，超过 Galaxy Z Fold8，但仍追不上 iPhone 18 Pro Max。

机型 测试续航 iPhone 18 Pro Max 17 小时 31 分钟 iPhone Duo 13 小时 20 分钟 三星 Galaxy Z Fold8 10 小时 6 分钟

七、PetaPixel

评测编辑：Jaron Schneider

简要评语：