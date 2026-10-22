EA 启动成本削减计划：裁员 400 人、关闭 BioWare 工作室，并取消《质量效应》新作

IT之家 10 月 22 日消息，美国艺电公司（Electronic Arts Inc.，简称 EA）宣布将裁员，并关闭老牌游戏开发工作室 BioWare，这家工作室打造了《龙腾世纪》《质量效应》等角色扮演游戏。

一位不愿具名、了解该公司规划的知情人士透露，这家游戏发行商将裁减约 400 个岗位，占员工总数的 3%，其中 BioWare 约有 50 人被裁。

今年 8 月，EA 完成私有化交易，由沙特投资基金牵头，以 550 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,680.22 亿元人民币）杠杆收购将其拿下，这笔交易让 EA 背负约 180 亿美元（现汇率约合 1,204.44 亿元人民币）债务。今年早些时候，公司向投资者表示，计划最高节省 7 亿美元（现汇率约合 46.84 亿元人民币）成本，部分手段就是削减研发开支。

彭博看到 EA 在周三发给员工的内部信件，首席运营官戴维 · 廷森（David Tinson）与首席工作室负责人卡姆 · 韦伯（Cam Weber）在信中写道：“过去数月，我们对业务进行了深度复盘”，将砍掉部分项目，其中包括 BioWare 尚处在早期开发阶段的下一代《质量效应》新作。

EA 表示，会继续投入资源运营体育类游戏、线上射击游戏《Apex 英雄》，以及动作冒险项目，包括下一代《星球大战：绝地武士》系列作品和一款以漫威钢铁侠为主角的新作。公司还称将继续开发《战地》系列，旗下重生工作室（Respawn）和 DICE 工作室会联合开发新项目，大概率是《星球大战：前线》系列的续作。

两位高管在信中写道：“在我们的产品矩阵里，我们正在审慎调配人才与资金，投向那些能为玩家创造最大价值、具备长期增长潜力的领域。”

BioWare 成立于 1995 年，2007 年被 EA 收购。归入 EA 旗下的最初几年，该工作室接连推出《龙腾世纪》与《质量效应》系列爆款角色扮演游戏，但近几年发展不顺，《质量效应：仙女座》《圣歌》等作品口碑惨淡。

工作室最新作品《龙腾世纪：影障守护者》销量不及预期，EA 去年就已经对该工作室进行过大范围缩编。

在这份内部员工信中，EA 称取消了《模拟人生》系列代号为莲花计划（Project Lotus）的新作，转而优先推进代号常青计划（Project Evergreen）的项目。公司同时表示会继续开发滑板游戏《skate》，但会缩减该项目的团队规模。