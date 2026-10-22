Meta CEO 扎克伯格：长期烧钱的 Muse 和 Reality Labs 终于盈利在望

IT之家 10 月 22 日消息，Meta 披露，旗下部分长期烧钱的业务终于有望实现盈利。公司超过 97% 的季度营收依赖广告，旗下 AI 和硬件业务长期未能盈利，也一直受到投资者质疑。

当地时间 22 日，Meta CEO 马克 · 扎克伯格在第三季度财报电话会议上回应了这些疑问。上个月推出的 AI 助手 Muse 运行时需要大量算力，因此尚未实现盈利。

Meta 计划明年大幅提高 Muse 的运行效率，逐步改善盈利状况。“如果未来几年计算效率继续快速提升，我们认为可能性很大，那么 Muse 未来多年都能保持很高的盈利水平。”

扎克伯格上个月在 Meta Connect 大会上透露，Meta 计划通过 Muse 促成购物交易，并从中收取少量手续费来赚钱。

Muse 目前只在美国和加拿大上线。扎克伯格解释，没有向全球推广的原因之一，就是 Muse 需要消耗大量算力。

对于持续巨额亏损的 Reality Labs 部门，扎克伯格同样持乐观态度。据IT之家了解，该部门负责 Meta Ray-Ban 智能眼镜、虚拟现实眼镜等硬件产品。

按照 Meta 的预期，Reality Labs 2027 年亏损将收窄至约 150 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,003.7 亿元人民币），今年预计亏损 180 亿至 190 亿美元（现汇率约合 1,204.44 亿至 1,271.35 亿元人民币）。随着 Meta 的 AI 系统让旗下硬件产品更加实用，该部门有望从明年起逐步向盈利迈进。

扎克伯格说：“我仍然相信，要让日常佩戴的眼镜实现全息体验，将现实世界与数字世界融合在一起，首先要从虚拟现实技术入手。”