华为双十一焕新季全场景新品发布会官宣定档，10 月 28 日见

IT之家 10 月 22 日消息，今天（22 日）上午，华为终端官微宣布：华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会，10 月 28 日 14:30，敬请期待！

除此之外，官方暂未公布此次新品发布会的具体信息乃至产品阵容，IT之家将保持关注。

此前的消息称，华为畅享 100 系列手机宣传海报已在线下露出，目前在多个平台曝光。画面显示，新机延续家族化设计，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，主打“麒麟芯、防诈强、信号好、续航长”等特性卖点。

根据 @数码闲聊站 的爆料，新机配置大致如下：

华为畅享 100 Pro Max 512GB 版本独享麒麟 8020 处理器 ， 256GB / 128GB 版本搭载麒麟 8020A 处理器 ，后置 50Mp 大圆镜头 Deco；

华为畅享 100 Pro 搭载麒麟 8020A 处理器 ；

华为畅享 100 标准版搭载麒麟 8000S 处理器。

另外，系列新机的电池容量分别为 8800mAh / 6100mAh / 6100mAh（博主未指明具体机型的电池容量情况）。

还有消息称，华为将推出名为“星芒”的子品牌，定位是主攻线上渠道，相对有性价比。

据称，“星芒”系列目前已规划多款手机新品，其中一款将搭载主动散热风扇，甚至还有“整活儿”机型。然而需要注意的是，目前关于星芒手机的发布时间、具体型号、芯片规格和定价，均无来自华为的官方信息。