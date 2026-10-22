小米 REDMI Book 2027 系列笔记本官宣 10 月 27 日发布，72Wh 电池主打移动办公

IT之家 10 月 22 日消息，小米今日官宣，REDMI Book 2027 系列笔记本将于 10 月 27 日 19:00 发布。

这款笔记本搭载第三代英特尔酷睿平台，内置 72Wh 电池，外观焕新时尚多彩配色，质感全面升级，主打移动办公。

宣传海报中标注了 REDMI Book 14，可以看到机身左右两侧保留了双 USB-A 接口、双 USB-C 接口、HDMI 接口、3.5mm 耳机孔。

根据 Geekbench 基准测试数据库的记录，小米正在准备 REDMI Book 16 2027 笔记本电脑。该机型的参测示例均基于英特尔 Wildcat Lake 酷睿 5 处理器 320，配备 16GB DDR5-4800 内存。

据IT之家此前报道，小米 REDMI K100 手机将于 10 月 27 日发布，博主 @数码闲聊站 爆料，REDMI K100 标准版手机堆了米系最大电池、独显芯片、相对大马达、Bose 双扬，属于配置不搞花活的类型。据悉，小米 REDMI K100 标准版手机搭载骁龙 8 至尊版处理器，属于“3.5K 档量大管饱的产品”。