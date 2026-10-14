曝小米 REDMI K100 标准版手机将堆米系最大电池、Bose 双扬等配置，定位 3500 元档

IT之家 10 月 14 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，爆料了小米 REDMI K100 标准版外围配置信息。他透露，新机堆了米系最大电池、独显芯片、相对大马达、Bose 双扬，属于配置不搞花活的类型。

博主称，目前的行情，骁龙 8 至尊版处理器 + 12GB LPDDR5X + 256GB UFS4.1 这套组合光成本就已经干到了 3000 元。他表示，K100 标准版属于“3.5K 档量大管饱的产品”。

有网友询问为何 REDMI K100 标准版这套组合成本如此高昂？博主解释：“主要还是内存贵，毕竟旗舰也用 LPDDR5X+UFS 4.1。”

还有网友拿 K100 标准版和 K80 Pro 进行了对比，称他们都是 3500 元档位的产品。对此，博主坦言：“内存价格今非昔比，越晚发越贵。拿以前的价格比新机的发售价，就是刻舟求剑，没什么参考性。”

在 8 月 11 日的 REDMI K100 Pro 系列新品发布会上，小米中国区市场部总经理魏思琪公开了 REDMI K100 系列手机的产品矩阵。除了 K100 Pro Max 和 K100 Pro 外，REDMI K100 系列还规划了标准版和一款游戏旗舰。

据IT之家此前报道，小米旗下一款型号为 M786BC 的 5G 新机于 10 月 12 日通过 3C 认证，支持 100W 快充。博主 @数码闲聊站 称这是 REDMI K100 标准版手机。