工业和信息化部工业软件标准化技术委员会成立

IT之家 10 月 22 日消息，工业和信息化部今日官宣，10 月 21 日，工业和信息化部工业软件标准化技术委员会（以下简称“工业软件标委会”）成立大会在浙江省杭州市召开。

工业和信息化部官方介绍称，成立工业软件标委会，是深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥标准的基础性、战略性、引领性作用，加快科技创新成果落地转化与推广应用，引导和推动工业软件产业高质量发展的重要举措。

工业软件标委会主要负责关键技术、数据互操作、产品服务、融合应用及生态建设等行业标准制修订工作，秘书处设在工业和信息化部电子第五研究所。

成立大会后，工业软件标委会第一次全体委员会议召开，审议通过了标委会章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等文件，研究部署了下一阶段重点工作。

今年前 8 个月，我国软件业务收入 102820 亿元，同比增长 8.8%。软件业利润总额 11837 亿元，同比增长 1.3%。软件业务出口 459.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,087.06 亿元人民币），同比增长 12.5%。

前 8 个月，软件产品收入同比增长 6.0%，占全行业收入比重为 21.5%。其中，基础软件产品收入同比增长 9.8%；工业软件产品收入同比增长 8.3%。

上海市经济信息化委副主任葛东波曾表示，预计到 2030 年，上海市软件和信息服务业营收规模有望达到 3 万亿元左右，行业增加值突破 1 万亿元。上海将集中力量，重点突破工业软件、基础软件等领域的底层关键核心技术。

根据 IDC 本月发布的报告，中国工业 AI 正从概念验证加速迈向规模化落地，平台化能力正成为决定胜负的关键。

IDC 预测，到 2030 年，中国工业企业 AI 支出规模将达到 2800 亿元人民币，2025—2030 年复合增长率高达 52%，成为中国工业数字化市场增长最快的领域之一。